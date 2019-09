Sněmovna řeší žalobu na prezidenta. Historická chvíle, řekl Vondráček

Poslanecká sněmovna ve čtvrtek projednává návrh Senátu podat ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana. Návrh předložil senátorský klub Senátor 21. Proč mají poslanci návrh podpořit, přišel do sněmovny vysvětlit autor žaloby, senátor Václav Láska.

"Je to poprvé v dějinách, co Poslanecká sněmovna projednává žalobu proti prezidentu republiky!" uvedl předseda dolní komory Radek Vondráček. Zmínil, že by ústavní žaloba neměla být pokračováním politického boje jinými prostředky.

Žaloba má ale malou šanci na úspěch. Souhlasit by s ní musely tři pětiny poslanců, tedy nejméně 120 ze 200. Poslanecké kluby hnutí ANO, SPD, ČSSD a KSČM ale deklarovaly, že žalobu na prezidenta nepodpoří.

V Senátu v červenci pro podání žaloby hlasovalo 48 senátorů ze 75 přítomných, potřeba bylo nejméně 45 hlasů.

K podání žaloby dospěli senátoři na základě osmi důvodů. Prezident podle nich šel proti Ústavě, když jmenoval Rusnokovu vládu, když se v roce 2013 usiloval o to, aby ve vedení ČSSD nahradil Bohuslava Sobotku jiný kandidát a pak otálel se jmenováním vlády, či když u zvažované demise Sobotkovy vlády deklaroval, že se bude vztahovat jen na premiéra a pak následně jmenuje jiného.

Další porušení se podle senátorů týká situace, kdy prezident otálel se jmenováním nového premiéra poté, co Babišova první vláda nezískala důvěru. Páté porušení se podle senátorů týká nejmenování Miroslava Pocheho ministrem zahraničí, šesté porušení pak vyvíjením neformálního tlaku na předsedu Nejvyššího správního soudu v kauze, která se prezidenta týkala.

Sedmý bod v původním textu nebyl, senátoři jej přidali až na základě posledního vývoje. Jde o protahování výměny ministra kultury Antonína Staňka. Posledním bodem jsou pak dílčí skutky, které jsou podle Senátorů také porušením českého práva.

Hrubá porušení Ústavy je od zavedení přímé volby hlavy státu kromě velezrady jedinou věcí, pro kterou lze prezidenta stíhat.

CELÝ TEXT ÚSTAVNÍ ŽALOBY NAJDETE ZDE

K odvolání prezidenta z funkce došlo například v Brazílii, kde o svůj post přišla Dilma Rousseffová. Stejný osud potkal i jihokorejskou prezidentku Pak Kun-hje.