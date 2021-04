Princ Philip byl miláčkem národa! Pro sňatek s Alžbětou II. mnohé obětoval

Šlechtic, milující manžel, dědeček, příslušník válečné generace, vtipálek vždy sršící energií a muž, který si složitě hledal svou pozici. Tak by se dal popsat princ Philip. Jeho životní pouť začala téměř před 100 lety v Řecku a skončila v pátek na zámku Windsor ve Velké Británii.

Od prince k uprchlíkovi, od válečného hrdiny až k manželovi britské královny. Palác měl už tehdy ke svatbě Philipa s následnicí trůnu výhrady hlavně kvůli jeho původu a minulosti. Sňatek nakonec dostal zelenou, ale ženich musel mnohé obětovat.



"On do té doby britským občanem nebyl. Aby si ho mohl nárokovat, musel se také vzdát cizích titulů,“ vysvětlil bývalý velvyslanec Michael Žantovský.



Philip se zřekl nároku na řecký trůn a přijal britské občanství. Kvůli královně přestal kouřit a vzdal se kariéry u námořnictva. Jejich děti dostaly po královně příjmení Windsor. Princ se se svou rolí vyrovnal a stal se i inovátorem. Právě on přesvědčil Alžbětu II., aby její korunovaci přenášela televize. Věnoval se i charitě, byl patronem více než 800 spolků.



Na začátku 60. let začal bojovat za ochranu ohrožených zvířat a později apeloval na řešení ekologických problémů. "Jednou z největších výhod naší planety je, že tu máme obnovitelné zdroje. Jenom šílenci by své zdroje využili bez toho, aby je obnovovali,“ řekl tehdy princ Philip.



Princ Philip proslul i jako řečník, i když někdy budil kontroverzní reakce. Německého kancléře oslovil "pane říšský kancléři", tedy titulem, který naposledy používal Adolf Hitler. K tradičně oděnému nigerijskému prezidentovi zase prohlásil, že vypadá, jako by měl pyžamo. Vtipkoval prý na každém kroku.



S odchodem prince Philipa pomalu končí jedna éra. Je to éra lidí, kteří zažili 2. světovou válku, královskou rodinu dovedli do 21. století a museli hledat rovnováhu mezi tradicí a modernizací. Princ Philip byl miláčkem národa a oporou královny Alžběty, se kterou strávil v manželství 73 let.

