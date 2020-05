"Stříleli na těhotné ženy," popsali svědci masakr v porodnici v Kábulu

"Přijel jsem na místo den po útoku, to, co jsem v nemocnici uviděl, ukazuje na systematickou střelbu do matek," sdělil Bonnot. Podle oficiálních informací bylo zabito celkem 24 lidí, dalších 20 bylo zraněno, většinou se jedná o pacientky.

"Oni procházeli pokoje porodnice, stříleli ženy v postelích. Bylo to metodické. Zdi byly prostřílené projektily, na stěnách a v místnostech byla krev, vozidla vyhořela, okna byla vystřílena," popisuje dále Bonnot.

Deseti pacientkám se podařilo dostat do bezpečné místnosti, 16 ženám se to ale nepovedlo, ani jedna z nich nebyla ušetřena. Jedenáct z nich zemřelo, tři ženy útočníci zastřelili přímo na porodních sálech, ostatní utrpěly zranění.

Mezi oběťmi jsou také dva chlapci a pracovnice organizace Lékaři bez hranic. Mezi zraněnými jsou dvě čerstvě narozené děti, jedno muselo být převezeno do jiné nemocnice na operaci.

Celý útok trval kolem čtyř hodin, zatím neupřesněný počet útočníků vnikl do nemocnice hlavní branou v úterý krátce po 10 dopoledne tamního času. Ozbrojenci zamířili přímo do porodnice.

Bonnotovi se podařilo s ostatními schovat v zabezpečené místnosti. "Během útoku jsme slyšeli střelbu a výbuchy. Bylo to šokující. Víme, že v této oblasti docházelo k útokům v minulosti často, nikdo by ale nečekal, že zaútočí na porodnici. Přišli, aby zabili matky," přiblížil Bonnot.