Problém s družstevními byty. Lidem hrozí, že budou muset platit dvakrát!

Desítky tisíc majitelů družstevních bytů mají velký problém. Lidem hrozí, že za své byty, které byly postaveny před 20 lety, budou platit dvakrát. Liberec navrhuje změnu zákona, která by problém vyřešila.

Za byt o velikosti 3+kk pořízený před 20 lety pan Machačný z Liberce zaplatil 1,1 milionu korun. Postavil se ze státních dotací, města do projektů byla tehdy včleněna jako garant toho, aby nezopakovala situace podobná té se zkrachovalým H-Systémem. Radnice teď měla podíly za symbolickou korunu lidem převést. To už prý ale možné není.

"Zákon o obcích v posledních letech se zhruba 50krát změnil, a to, co bylo tenkrát na hraně, je dnes trestným činem,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník (SLK).

Jedinou možností, jak se k družstevním bytům legálně dostat, je znovu zaplatit, ale to by lidé byty nesměli pět let prodat ani pronajímat.

"Bojíme se. Bylo to naše bydlení a najednou to není naše bydlení. Spoustě lidem je tady přes 50, kde na to vezmou?“ uvedl jeden z majitelů družstevního bytu.

Jen v Liberci jde o 15 družstev, která spravují přes 1200 bytů. Problém každopádně řeší i ostatní města. V Česku je totiž celkem 23 tisíc takto postavených bytů.

S řešením ve čtvrtek přišel krajský úřad v Liberci. Navrhne zákon, který by křivdu napravil. Pokud zákonodárci zákon neschválí, budou lidé za své byty platit dvakrát.