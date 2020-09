Problémy s cestováním. Dveře do některých států se Čechům zavírají

Negativní test ne starší než 72 hodin je nutností při cestách do Řecka. Cestující z Prahy se stejným způsobem musí prokázat v Rakousku, do Německa nesmí být test starší než 48 hodin. Češi mají s cestami do zahraničí problémy, povinná karanténa je totiž pro mnohé nepřijatelná a nechat se před cestou otestovat je složité.

"Ve chvíli, kdy si představíte, že máte odjet v pondělí, to znamená musíte si udělat test v sobotu a v neděli, musíte si ho udělat jako samoplátce, tak téměř nenajdete místo, kde by vám takový test udělali," popsal místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Cestování Čechům stěžuje čím dál více zemí, bez omezení ale stále můžeme například do Polska, Itálie, Francie či Portugalska.

Kvůli vysokým počtům nově nakažených výrazně zpřísní opatření Slovensko. Od čtvrtka tam budou zakázané hromadné akce. Výjimku budou mít svatby, křtiny nebo pohřby, jiných akcí se budou moci zúčastnit jen lidé s negativním testem ne starším než 12 hodin.

Restaurace a bary na Slovensku budou muset zavírat nejpozději ve 22 hodin. V obchodech se znovu zavede limit počtu zákazníků. Pokud nebude možné dodržet rozestupy, budou Slováci nosit roušky i venku. Ve středu bude také tamní vláda jednat o vyhlášení nouzového stavu.

"Situace na Slovensku je mimořádně vážná a to, co se tu děje nejbližší týden či dva, nemáme v rukách, těmito opatřeními však můžeme ovlivnit to, co se bude dít třetí a čtvrtý týden a každý další,"sdělil slovenský premiér Igor Matovič.

O zpřísnění opatření se mluví také v dalších evropských zemích, například Německo chce v rizikových oblastech omezit shromažďování a podávání alkoholu.