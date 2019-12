Obchod v Jablonci nabídl obří slevu na telefony. Rozpoutal šílenství

Jeden z návštěvníků obchodního centra šílenství, které rozpoutala prostá sleva na elektroniku, natočil na mobilní telefon a video poskytl redakci TN.cz. Záznam zachycuje dav slevychtivých zákazníků, kteří se předhánějí v tom, kdo bude u prodejny jako první.

Společnost Xiaomi totiž v neděli otevřela novou pobočku, kde bylo možné v rámci akce pořídit zbrusu nový telefon s mnohatisícovou slevou. Z původní ceny 4500 korun, byl omezený počet kusů k dispozici za 999 Kč.

Nadšenci běhali po eskalátorech v obchodním centru dokonce v obou směrech a zcela je tak zablokovali, stejně jako celý prostor v okolí prodejny. O místo ve frontě se lidé neváhali navzájem postrkovat a prát.

"Domnívám se, že jsme to zvládli velmi dobře. Posílili jsme ostrahu a udělali jsme maximum pro to, aby celá akce proběhla pro zákazníky dobře. Podobné tlačenice nejsou časté, ale pokud některý z obchodů přijde s velmi zajímavou nabídkou, stává se to," sdělil k nedělnímu nákupnímu šílenství ředitel obchodního centra Aleš Stupka.

Návštěvníci centra, kteří se akce neúčastnili, se tlačenicí baví na sociálních sítích, kde postují fotky z jiných obchodů v centru, ze kterých je obří fronta k elektru vidět. "Měla jsem fakt dost!" píše uživatelka Miška. "Jako to je fakt u nás? Já myslela, že je to z jiný země. Tak to mám dost…svátky plné pohody a klidu. To jistě!" komentuje tlačenici Ellynka H.