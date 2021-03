Delší nouzový stav? Prodloužení o 30 dní vládě u opozice zřejmě neprojde

"Na vládě jsme se na době prodloužení vždycky shodli, otázkou je, co na to řeknou poslanci," hovoří ministři o další žádosti o delší nouzový stav. "Klonili jsme se k tomu, že bychom požádali o třicet dnů. Sněmovna nám těch třicet dnů pravděpodobně nedá," vyjádřila se ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Poslanci jsou zatím s reakcemi velmi opatrní. Jednoznačně proti je, jako už tradičně, hnutí SPD. Skeptičtí jsou i občanští demokraté. "Ten nekonečný lockdown a nekonečný nouzový stav nepřináší zásadní zlepšení situace," okomentoval návrh předseda SPD Tomio Okamura.

"Vydržte ještě tři týdny, dva týdny, do Vánoc, do Velikonoc a pořád dokola. Do práce a domů, zákaz vycházení po 21. hodině, zamčeni ve svém bytě, domě, obci, okrese. Už ani den nouzového stavu, už ani den domácího vězení," napsal na twitteru předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Podporu vláda dřív většinou našla u komunistů. Ti o dalším prodloužení zatím nejednali, někteří poslanci jsou pro, jiní proti. "Za mě bude stanovisko nedoporučující," nechal se slyšet komunistický poslanec Zdeněk Ondráček.

Před finálním verdiktem chybí opozici hlavně data od vlády. "Jakým způsobem vláda odůvodňuje třeba ta opatření, která podle nás nejdou změřit a ani nedávají smysl. Jako nošení respirátoru na ulici, když tam nikdo není," říká předseda Pirátů Ivan Bartoš.

"Už teď můžu zcela jasně říct, že ho neprodloužíme na měsíc, maximálně na 14 dnů. A v případě, že to bude podle dat skutečně nutné," vyjádřil se místopředseda poslaneckého klubu STAN Petr Gazdík.

Poslanecká sněmovna bude o nouzovém stavu v České republice rozhodovat už po desáté. Naposledy kvůli němu zasedli zákonodárci do lavic na konci února.