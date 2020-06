Proti policejnímu násilí a rasismu. K protestům se připojila i Praha! VIDEO

Po smrti neozbrojeného Afroameričana George Floyda se už více než týden konají po celém světě demonstrace proti rasismu a policejnímu násilí. V sobotu se k New Yorku či Paříži přidala také Praha.

Zatímco řadu protestů především ve Spojených státech ale doprovází rabování či střety se zasahujícími muži a ženami zákona, demonstrace v Praze je poklidná.

"Kolegové jsou na místě, vše samozřejmě sledují. Podle mých informací vše probíhá v klidu, nezaznamenali jsme narušení veřejného pořádku ani porušení hygienických opatření," popsala na dotaz TN.cz po 18. hodině policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Dodala, že část demonstrujících se vydala ze Staroměstského náměstí pochodem k americkému velvyslanectví. I jejich průchod ulicemi se podle ní obešel bez incidentu.

Na záběrech protestujících je vidět, že kromě transparentů mají také roušky a dodržují rozestupy. Demonstrace přitáhla především mladé lidi a také cizince.

Demonstrace odstartovaly poté, co v americkém Minneapolisu na konci května zahynul černoch George Floyd poté, co mu policista při zákroku skoro deset minut klečel na krku. Už si vyslechl obvinění z vraždy druhého stupně, za mřížemi může strávit až 40 let.