"Pršel na mě jeho pot," říká žena, která obvinila Andrewa ze zneužití

"Prosím lidi z Velké Británie, aby stáli po mém boku. Tohle není žádná sexuální historka. Tohle je případ obchodování s lidmi," popsala Virginia Robertsová Giuffreová, která momentálně plní zahraniční média kvůli údajnému zneužití princem Andrewem. Tvrdí, že ji princi v jejích 17 letech "dohodil" Jeffrey Epstein, miliardář, který spáchal ve vězení sebevraždu. Sám čelil obvinění ze sexuálního zneužívání nezletilých dívek.

"Pořád budou přicházet další a další lidé a říkat, že naše společné foto je podvrh, nebo že byl v New Yorku, aby s Epsteinem ukončil přátelství," popsala Virginia. "On ví, co se stalo. Já vím, co se stalo. Ale jen jeden z nás mluví pravdu. A já vím, že to jsem já," dodala.

Virginia už dříve znechuceně popsala večer, kdy s Andrewem tančila. "Je to ten nejhorší tanečník, kterého jsem kdy viděla. Bylo to hrozné a pořád se potil. V podstatě na mě pršel jeho pot a já jsme z toho byla znechucená. Ale věděla jsem, že ho musím zabavit, protože to tak po mně Jeffrey chtěl," dodala.

K sexu mezi ním a dívkou mělo dojít 10. března v Londýně, ale na tento den má prý princ alibi. "Byl jsem doma s dětmi a vzal jsem Beatrice do Pizza Express ve Wokingu," prohlásil princ, že tak rozhodně v té době nemohl tančit s Robertsovou v londýnském klubu. "Nikdy jsme neměli žádný sexuální styk," stojí si za svým princ.

Princ ji měl zneužít třikrát. V jednom případu na soukromém ostrově. "Nebyl hrubý nebo něco takového. Dokonce i poděkoval," popsala už dříve.

Andrew čelí v posledních dnech velikému tlaku. Poté, co oznámil odchod z veřejného života, se na něho obrátili právníci žen, které obvinily zesnulého Jeffreyho Epsteina ze sexuálního obtěžování.