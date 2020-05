Průlom v léčbě boreliózy. Čeští vědci mají účinnou vakcínu na dosah

Od začátku roku už lékaři evidují 500 případů nákazy boreliózou. Proti nemoci neexistuje očkování a o to je zákeřnější. Může se projevovat poruchou hybnosti, obrnou, postižením srdce i kůže. Pacienti mohou mít i trvalé následky.



Čeští vědci jsou ovšem na stopě tolik potřebné vakcíny. Úspěšně otestovali látku, ze které by se dala vyrábět. "My jsme v laboratoři testovali tři různé varianty a u všech byla stoprocentní účinnost," uvedl Radek Šíma, parazitolog Akademie věd České republiky.



Účinnost zkoušeli zatím na myších. Testování na lidech by mohlo trvat tři roky, pak by se mohla vakcína objevit na trhu. "Pokud se to povede, skutečně to bude průlom, protože s boreliózou je to dlouhý příběh," vysvětlil epidemiolog Roman Prymula.



Ještě větší úspěch pro českou vědu by byl, kdyby odborníci vyvinuli vakcínu proti koronaviru. Na té teď pracují experti z pražského IKEMU. Na vzniku vakcíny se podílí 25 lidí. Skeptici ovšem tvrdí, že je to málo a nemají dostatek prostředků.





V závodech o nalezení účinné vakcíny soutěží desítky států a nadnárodních firem. Vakcínu proti koronaviru už začali na lidech testovat ve Spojených státech. "Očekává se, že by na sklonku roku nebo začátku roku příštího vakcína byla," dodal Prymula.



Problém pak bude zajistit její produkci. Vyrábět by se prý mohla i v Česku. Firma, která vakcínu vyvíjí, má totiž výrobní závod i v České republice.