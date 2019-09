Průlom v léčbě rakoviny! Vědci mají test, který včas odhalí tu nejhorší

Britští vědci hlásí velký průlom v léčbě rakoviny slinivky. Vyvinuli test, který z moči odhalí bující rakovinu výrazně dříve, než současné testy. Ty ji zachytí zpravidla až tehdy, kdy nemoc naplno propukne a na léčbu je pozdě. Rakovina slinivky tak má vysokou úmrtnost, jen 5 % pacientů žije pět let po diagnóze. Nový test to výrazně mění.

O rakovině slinivky se mluví jako o tichém zabijákovi. V těle se pomalu rozvíjí několik let, než nemoc propukne naplno. A to už je mnohdy pozdě. Čtvrtina pacientů zemře do měsíce poté, co jim nádor diagnostikují. Jen 5 % nemocných žije ještě pět let poté, co nádor lékaři objeví.

Test, který vyvinuli lékaři z Univerzity královny Marie v Londýně, to ale mění. První zkoušky ukázaly, že má 90% přesnost. A podle vědců by se mohlo pěti let od diagnózy dožívat až 60 % pacientů. Test je navíc neinvazivní, lékaři zjistí hrozící nebezpečí z vyšetření moči!

Charitativní organizace zabývající se touto rakovinou, kterou oslovil list Daily Mail, označila nový objev za "zoufale potřebný průlom". Vedoucí výzkumného týmu Tatjana Crnogorac-Jurcevicová na něm pracovala 10 let.

"Rakovina slinivky roste nejspíš deset let i déle, takže je tu velký prostor, kdy může být včas odhalena. Teď ji zjistíme až v době, kdy už je rozvinutá do pozdního stádia," řekla profesorka Crnogorac-Jurcevicová Daily Mailu.

"Pokud bychom ji dokázali zjistit, když je stále operabilní, když jsou nádory ještě malé a není rozšířená do dalších orgánů, mělo by to obrovský dopad na to, jakou naději na přežití budou pacienti mít. Kdybychom dokázali odstranit centimetrové a menší nádory, pět let po diagnóze by mohlo žít ještě 60 % pacientů," dodala doktorka.

Test měří proteiny LYVE1, TFF1 a REG1B v moči. Teď novou metodu čekají klinické testy, které mají trvat čtyři roky. Pokud prokážou podobnou úspěšnost, jako první zkoušky, mohli by jej lékaři okamžitě začít používat.

Rakovina slinivky se projevuje hlavně bolestí břicha a zad, nevolností, ztrátou hmotností, ztrátou chuti k jídlu, průjmy, světle zabarvenou stolicí a tmavě zabarvenou močí, malátností, žloutenkou, svěděním a zvýšenou hladinou cukru.

Mezi oběti této zákeřné nemoci patřili třeba olympionička Věra Čáslavská, výtvarník Bořek Šípek, zakladatel společnosti Apple Steve Jobs, herec Patrick Schwayze či operní zpěvák Luciano Pavarotti.