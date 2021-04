Průzkum: Volby by vyhrála koalice Pirátů a STAN, hnutí ANO ztrácí hlasy

Pokud by se volby do Sněmovny konaly teď, vyhrála by je podle průzkumu společnosti Sanep koalice Pirátů a STAN. Za ní se drží hnutí ANO, které ale oproti březnu ztratilo podporu části voličů. Respondenti také do Sněmovny poprvé "vynesli" uskupení Trikolóra/Svobodní/Soukromníci.

Koalice Pirátů a STAN by nyní získala od voličů 26,4 % hlasů, což oproti průzkumu z března představuje nárůst o tři desetiny procentního bodu. Sanep upozorňuje, že je to poprvé po několika letech, kdy na pomyslné zlaté příčce volebních preferencí v průzkumu této agentury není hnutí ANO premiéra Andreje Babiše.

Volební preference - duben 2021:

"ANO získalo aktuálně 23,9 procent voličských hlasů. Oproti minulému měsíci zaznamenala tato vládní strana dosud největší pokles voličských preferencí, a to o celých 2,3 procentních bodů," poznamenali autoři průzkumu, kterého se účastnily bezmála dvě tisícovky respondentů z celé ČR.

Ze stran, které jsou ve Sněmovně zastoupené už nyní, by se do ní pohodlně vrátili TOP 09, ODS i lidovci (sdružení v trojkoalici Spolu) a také SPD Tomia Okamury. Naopak komunisté a sociální demokraté se podle aktuálního průzkumu potácejí na hraně a hrozí, že z dolní komory Parlamentu úplně vypadnou. KSČM by nyní volilo 5,7 % lidí, ČSSD 5,1 %.

Srovnání preferencí březen/duben 2021:

"Do Poslanecké sněmovny by se poprvé dostalo koaliční uskupení Trikolóra/Svobodní/Soukromníci, a to se ziskem 5 procent. Poprvé se též ve volebních preferencích objevila nová politická strana, kterou je Přísaha – hnutí Roberta Šlachty, neboť dosáhla tříprocentní hranice voličských preferencí," uvádí Sanep.

