První omluva za jídlo u Zemana: Vypadá to papalášsky, přiznal Lukl

Řadu lidí pobouřila fotografie ze sobotního jednání prezidentova poradního týmu v Lánech. Účastníci schůzky sedí blízko u sebe, sice mají roušky, ale na stole je občerstvení. Pokud jej jedli, tak si museli roušku alespoň na moment sundat. Za své jednání se omluvil první účastník schůzky, předseda Svazu měst a obcí František Lukl. Na 14 dní jde do karantény a dokonce dal svou funkci k dispozici a s kolegy se poradí, jestli má kandidovat v krajských volbách.

Lukl se omluvil v neděli ráno na facebooku. Je jedním z účastníků jednání prezidentova poradního týmu, který o koronaviru jednal v sobotu v Lánech. Kromě něj u stolu seděli také třeba ministři vnitra a obrany Jan Hamáček a Lubomír Metnar, či policejní prezident Jan Švejdar.

"Chápu, že je v dnešní době pro většinu neakceptovatelné to, co je vidět z fotografie, a těžko se vysvětluje, že všichni zúčastnění mají negativní test a že se tam nepořádaly opulentní hody, ale projednávaly se zásadní věci ve vztahu k občanů, podnikatelské veřejnosti a právě obcí,“ napsal na facebooku Lukl.

Uvedl, že jej mrzí názor, jaký si teď lidé po zveřejnění fotografie z jednání mluvčím prezidenta Jiřím Ovčáčkem udělali. "Díky tomuto papalášskému dojmu jdou stranou věci, které jsem za obce prosazoval," štve Lukla.

Zmínil například možnost zastupitelstva jednat i o jiných věcech, než těch, které souvisí s vyhlášeným stavem nouze, což by měla vláda umožnit na své pondělní schůzi, či to, že obce nebudou mít jen povinnosti vůči bezdomovcům a cizincům, ale že jim na to stát poskytne i materiální a finanční podporu.

Zdůraznil také roli starostek a starostů při zvládání krize, ať už jde o organizování šití roušek či nabádání občanů k zodpovědnému chování. Aby jeho kolegové starostové nečelili narážkám, proč nutí lidi něco dodržovat, když na to kašle šéf Svazu měst a obcí, rozhodl se Lukl k několika krokům.

Zaslal 10 tisíc coby dar nemocnici Kyjov. Tato částka odpovídá nejvyšší pokutě, kterou policisté dávají za nenošení roušek. Když se na fotografii z jednání objevili bez ní, reagovali v minulosti obdobně i Jan Hamáček a Jana Maláčová.

Lukl se navíc na 14 dní uzavřel v dobrovolné karanténě a slíbil, že svůj plat pošle zpět městu Kyjov, jehož je starostou. Zároveň oznámil, že až bude v úterý na dálku jednat s místopředsedy Svazu měst a obcí, dá jim svoji funkci k dispozici. A s dalšími starosty na jihu Moravy pak probere, jestli má opravdu vést hnutí Starostů a nezávislých do podzimních krajských voleb. Už v minulých týdnech byla tato volba kritizována s tím, že Lukl před sedmi lety vedl v kraji do parlamentních voleb kandidátku Strany práv občanů – Zemanovci.

"Jestliže v této době požadujeme po našich spoluobčanech, abych se dobrovolně vzdali části svých svobod, pak my bychom neměli zavdat jakýkoliv důvod k tomu, že je sami nerespektujeme. Kázat vodu a pít víno, nechci. Ještě jednou se všem omlouvám, i proto, že dodržování nastavených pravidel má smysl," dodal Lukl.

K jídlu na jednání se vyjádřil v nedělním rozhovoru pro Blesk.cz také prezident Miloš Zeman. "Drobné občerstvení se dalo takto konzumovat, ale nikdo nenapsal, že jsem zakázal oběd," uvedl Zeman.

Na občerstvení na schůzce se média ptala i přítomných politiků. Web Lidovky.cz oslovil ministry Hamáčka, Metnara a Marii Benešovou. Ministryně spravedlnosti jako jediná odpověděla a vzkázala, že na stole byl jen pokrájený sýr a klobása. "To šlo konzumovat s rouškou," vzkázala Benešová.

V anketě na TN.cz se drtivá většina hlasujících shodla na tom, že by bylo bezpečnější, kdyby se expertní tým prezidenta radil na dálku a to i přesto, že všichni účastníci schůzky předtím podstoupili test na přítomnost koronaviru.