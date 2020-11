První slova nového prezidenta po výhře: "Ameriko, čeká nás těžká práce!"

Joe Biden podle projekcí amerických médií ovládl volby a bude 46. prezidentem Spojených států amerických. Současný prezident Donald Trump a jeho právní tým volby napadá a výsledky z jednotlivých států budou muset řešit soudy.

Budoucí americký prezident Biden po ohlášení ve většině vlivných amerických médií zveřejnil na twitteru první příspěvek, ze kterého je patrné, že už napevno počítá se svým triumfem v souboji o Bílý dům. „Ameriko, Jsem poctěn, že jsi mě vybrala, abych vedl naši krásnou zemi. Práce, která je před námi, bude těžká, ale slibuji, že budu prezidentem všech Američanů, ať mě volili, nebo ne. Nezklamu důvěru, kterou jste ve mně vložili,“ napsal Biden na svůj twitterový účet.

America, Im honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8