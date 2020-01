Prvním miminkem roku je Laura! Narodila se přesně 7 let po sestře

Zdeněk a Katka z Valtic na Břeclavsku se mohou pochlubit krásným prvenstvím. Jejich holčička se v břeclavské nemocnici narodila hned minutu po půlnoci a stala se tak zřejmě úplně prvním miminkem roku 2020.

Porod byl podle hrdého tatínka spontánní a bez komplikací. "Dojmy jsou skvělé. Vůbec jsme to nečekali takhle rychle. Neumím to popsat, je to prostě zázrak," řekl Zdeněk pro televizi Nova.

Svěřil se i s tím, že před sedmi lety se jejich prvorozená dcerka narodila také na Nový rok. Jejich štěstí je tak dvojnásobné. Třetí dítě ale prý neplánují. Jestli by se i do třetice mamince povedlo přivést na svět dítě na Nový rok, to už tedy nejspíš nezjistí.

Děvčátko dostalo jméno Laura. "Bylo to těžké rozhodování. Pořád jsme nevěděli, tak nakonec jsme vybrali tohle. Chtěli jsme tak pojmenovat už první dceru, ale sešlo z toho. Takže to jméno dostala druhá," vysvětlil tatínek.

Zřejmě druhým miminkem roku 2020 v České republice je chlapeček narozený v pražské Nemocnici Na Bulovce. Na svět přišel císařským řezem dvě minuty po půlnoci a dostal jméno Artem. V Moravskoslezském kraji se první dítě narodilo devět minut po půlnoci. Tentokrát to byla holčička, kterou rodiče pojmenovali Michaela.

První novorozenec v Karlovarském kraji je malá Terezka, kterou maminka porodila hodinu po půlnoci v 1:01. V Královéhradeckém kraji se prvenstvím může pochlubit holčička Táňa, která se narodila v čase 2:11 v trutnovské nemocnici.

Ve Zlínském kraji se jako první letos narodil chlapeček Jakub, který vykoukl na svět jedenáct minut po půlnoci. V Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně se od půlnoci do sedmé hodiny ranní narodily čtyři děti - tři chlapci a jedno děvčátko.