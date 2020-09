Prymula doporučil lidem z ohrožených skupin, aby zůstávali doma

Podle Prymuly se postupně zapojují lůžka, která nejsou primárně určena pro Covid-19. Kapacita je ale podle něj dostatečná. Nyní věří, že se podaří situaci díky novým bezpečnostním opatřením zvládnout. Cílem je podle Prymuly dostat reprodukční číslo na 0,9.

Ministr zdravotnictví doporučil lidem ze skupin, které onemocnění Covid-19 ohrožuje nejvíce, aby zůstávali pokud možno doma či se vyhýbali místům s větší koncentrací lidí.

"Já opakovaně deklaruji, že ohrožené skupiny, které mají různá další onemocnění, jsou skupiny, které by v tuto chvíli měly zůstávat doma, co to jde," apeloval Prymula s tím, že nebyla vymezena nákupní doba pro seniory, ti by podle něj měli nakupovat v případech, kdy je to nutné.

Prymula zároveň znovu uvedl, že zpěv je skutečně rizikový například v případě sborů.

Podle předsedy ODS opatření veřejnost jenom mate: