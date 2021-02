Prymula mluví o lockdownu, sám šel na fotbal. Babiš ho obratem odepsal

Prymulova náštěva fotbalového utkání ho stála místo premiérova poradce. Andrej Babiš s ním ve čtvrtek večer ukončil spolupráci. Prymula podle něj postrádá sociální inteligenci.

"Jestli něco nesnáším, tak je to papalášství. Pokud on nemá na to sociální inteligenci tak bohužel, je mi líto. On je odborník, ale evidentně nechápe, že nemůže kázat vodu a pít víno. Pokud ráno apeluje na lockdown, pak má jít příkladem. Proto jsem to ukončil," vyjádřil se premiér pro TN.cz.

Nutno říct, že Prymula nebyl jedinou známou tváří, která chtěla sledovat měření sil mezi pražskou Slavií a anglickým Leicesterem přímo na stadionu v Edenu. Na dalším snímcích byl například kancléř prezidenta Miloše Zemana Vratislav Mynář.

Nikdo ze zúčastněných nejspíš platná opatření a nařízení neporušil, významná sportovní utkání totiž mají výjimku a mohou na nich být přítomní hosté.

"Ano, byl jsem s dvě hodiny starým negativním testem a respirátorem na legálním fotbalovém zápase s povolenou návštěvou diváků. Podotýkám, že jsem letos neměl žádnou dovolenou, natož zahraniční. Zdá se, že já smím být pouze doma,“ reagoval Prymula pro Deník N.

Prymula nicméně o pár hodin dříve na dotaz Novinek řekl, že by byl pro zavedení tvrdého lockdownu na dva až tři týdny. A i když nechtěl být příliš konkrétní, zmínil omezení kontaktů a pohybu. Sám se ale zachoval jinak.

Pozdvižení přitom známý epidemiolog způsobil už před několika měsíci, když se na pražském Vyšehradě sešel s tehdejším šéfem poslanců hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem v restauraci, která měla mít podle protiepidemických opatření zavřeno. Tehdy ho kauza stála místo ministra zdravotnictví.