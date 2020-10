Prymula s Plagou se hádají o opatření, premiér Babiš si fotí dortíky

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) uvažuje o tom, že by žáci prvního stupně odjeli na školy v přírodě, aby se nemuseli učit z domova. Robert Plaga (ANO), který šéfuje resortu školství, o tom pravděpodobně nic neví. Na twitteru totiž Prymulu vyzval k předložení plánu, jak to přesně chce udělat. Kritika se snesla i na předsedu vlády Andreje Babiše (ANO), který si na sociální sítě v pondělí večer umístil fotografii mrkvového dortíku. Podle řady lidí je to za současné situace nepatřičné.

Komunikační chaos vlády pokračuje. Vypadá to, že porady mezi ministrem školství a šéfem resortu zdravotnictví probíhají sporadicky. Robert Plaga se totiž Romana Prymuly na zamýšlená opatření pro žáky prvního stupně dotazuje na sociální síti.

"Školy v přírodě. Čekám, že Roman Prymula nám svůj návrh představí včetně tohoto: kolika z 530 tisíc žáků prvního stupně se to má týkat, kdy se to rodiče a školy dozví, jak ministerstvo zdravotnictví zajistí anti-covid standard ve všech zařízeních, jak to bude personálně zajištěno (i pedagogové základních škol mají rodiny)?" napsal na twitter.

Možnost, že by děti odjely na školy v přírodě, Prymula v posledních dnech zmiňoval několikrát. Prý by to umožnilo jejich návrat do vzdělávacího procesu. Všechny školy jsou totiž od minulého týdne zavřené. Podrobnosti s Plagou, který je má na starosti, ale očividně neřešil.

- jak to bude personln zajitno (i pedag. Z maj rodiny)? — Robert Plaga (@RobertPlaga) October 20, 2020

Prymula na dotaz vládního kolegy dosud nereagoval. Chtěli jsme se zeptat, zda to má v úmyslu, ale nezvedal telefon. Řadě lidí se ale takové domlouvání zásadních postupů proti šíření nákazy koronavirem přes sociální sítě vůbec nelíbí. "Nesedíte spolu náhodou ve stejné vládě, nominováni za stejnou stranu? Fakt se musíte ptát přes twitter?" divil se uživatel.

S pochopením se nesetkal ani příspěvek premiéra Andreje Babiše z pondělního večera. Ten se totiž na svých profilech na sociálních sítích pochlubil, že si pochutnává na dortíku. "Mrkvový cupcake," uvedl ministerský předseda a připojil i smajlíka se srdíčky v očích.

"Zoufalství! Má řešit věci státu a zatím fotí každou pí*ovinu!" rozčiloval se u Babišovy fotky muž s přezdívkou Mari. "Za dnešek 63 mrtvých. A Andy hodí cupcake. Se pose*u," připojil se Lukáš. A nechápavých reakcí přistály premiérovi pod příspěvkem další stovky.

Vláda čelí kritice za špatnou komunikace směrem k občanům i mezi sebou už od jara. Babiš a posléze i Prymula slíbili, že na nedostatcích zapracují a odstraní je.

Někteří opoziční politici se domnívají, že se to stále nepodařilo. "Byli jsme svědky několikrát, že vláda bohužel nekomunikuje dobře. Tohle je pouze jeden z příkladů. Pokud ta vláda komunikuje nejednotně, vytváří dojem amatérů, nikoliv profesionálů, tak to lidi logicky musí děsit. Jak mají lidé vyděšení z koronaviru takovéto vládě, pokud ministr zdravotnictví a ministr školství nejsou schopni se nejprve domluvit a pak říct, jak to bude," řekl TN.cz europoslanec a exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (TOP 09).

Dnen telefont od vysoce postavenho partnera v Bruselu: Ten v mrkvov ignorant se u pln zblznil? Situace u vs je mi lto, ale m to sv pozitiva. V EU od nj mme pokoj, totln ztichl s tmi svmi nesmysly. Snad mu odzvon i u vs. Snad. — Pavel Telika (@Telicka) October 20, 2020

Kauza mrkvového dortíku se podle čerstvého zastupitele ve Středočeském kraji Pavla Teličky (HLAS) řešila až v Bruselu. "Dnešní telefonát od vysoce postaveného partnera v Bruselu: ‘Ten váš mrkvový ignorant se už úplně zbláznil? Situace u vás je mi líto, ale má to svá pozitiva. V EU od něj máme pokoj, totálně ztichl s těmi svými nesmysly. Snad mu odzvoní i u vás’. Snad," uvedl na twitteru.

Telička byl v roce 2014 zvolen do Evropského parlamentu za hnutí ANO, v roce 2017 z něj ale vystoupil a mandát dokončil jako nezávislý europoslanec.

