Prymula zveřejnil další podrobnosti k možným omezením, chce omezit shromažďování

Ministr zdravotnictví Roman Prymula postupně odkrývá, jak by měla vypadat bezpečnostní opatření, která by mohla platit současně s vyhlášením nouzového stavu. Už na dopolední konferenci přiblížil, že bude vydáno omezení na shromažďování se, večer pak České televizi potvrdil, že by se s vyhlášením opatření mohlo na vnitřních akcích scházet do deseti lidí, venku to pak bude do dvaceti osob.