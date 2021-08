Prymula: Opatření budou zpřísňovat. Řada zemí zažije další silnou vlnu

Americký úřad v pondělí plně schválil vakcínu firem Pfizer/BioNTech. Podle odborníků by přijetí látky mohlo být nyní jednodušší také v Evropě. Situace s covidem-19 se však v řadě zemí zhoršuje, je proto možné, že státy zpřísní opatření. Nejvíce ohrožení budou neočkovaní, varují odborníci.

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v pondělí plně schválil vakcínu proti koronaviru od firem Pfizer/BioNTech pro lidi starší 16 let. Látku úřady ve Spojených státech přijaly pro nouzové použití už v polovině prosince loňského roku. Podle odborníku bude nyní díky tomuto kroku snazší schválení také v Evropě.



"Určitě to bude jednodušší. Rozhodnutí však nebude na českých úřadech, ale na Evropské lékové agentuře (EMA), která to bude schvalovat. Nesouvisí s tím však povinnost, že by tato vakcína byla poté povinná,“ vysvětlil ve Snídani s Novou epidemiolog Roman Prymula.



I když v současné době není připravená vakcína, která by byla určená pro široké použití a 100% zabírala na všechny mutace, podle Prymuly dobře chrání i ty dosavadní látky. "Pro třetí dávku se budou používat schválené vakcíny v původním složení. I ty chrání třeba proti variantě delta,“ tvrdí Prymula.



Situace s koronavirem v mnoha evropských státech je však kritická. "Je zřejmé, že v tuto chvíli začíná vrcholit vlna, která v řadě zemí bude dosahovat parametrů předcházejících vln,“ doplnil Prymula.



Podle epidemiologa je však zatím situace v Česku zcela odlišná. "Máme vysokou proočkovanost. Apeloval bych na lidi, aby se nechali očkovat. Jasně vidíme účinek. Ohromná vlna, kterou jsme si už prošli, má z dnešního pohledu pozitivní účinek. Mnoho lidí virus prodělalo,“ myslí si Prymula.



Přesto však koronavirus stále řadu obyvatel může ohrozit. Bude se jednat zejména o neočkované lidi a ty, kteří se virem dosud nenakazili. "Půjde ale o menší část populace,“ uzavřel epidemiolog.