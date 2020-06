Radní Hlubuček má covid - 19! Vedení města Prahy musí do karantény

Náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN) v úterý večer oznámil, že má pozitivní test na covid-19. V návaznosti na to primátor Zdeněk Hřib uvedl, že celé vedení města musí do karantény. Opatření se týká všech osob, které byly přítomny na pondělním zasedání.

„Včera v průběhu dne jsem se přestal cítit dobře, večer jsem si pak naměřil teplotu 37,8C. Protože jsem se chtěl zachovat správně, zůstal jsem dnes doma a nechal se testovat. Mé obavy se naplnily, před malou chvílí mi byl potvrzen pozitivní test na Covid-19,“ uvedl v úterý večer Hlubuček na svém twitterovém účtu.

Pokud mu to zdravotní stav dovolí, hodlá svou funkci náměstka primátora pro životní prostředí vykonávat z domova formou home office. „Informace o pozitivním testu je pro mě nová, nezbývá než řešit co přijde den za dnem. Budu veřejnost informovat,“ dodal radní. Hygienici teď budou kontaktovat všechny osoby , které s ním přišly do kontaktu.

Na informaci zareagoval pražský primátor Zdeněk Hřib s tím, že celé vedení města bude muset zamířit do dvoutýdenní karantény. „Všichni, kteří se zúčastnili rady, teď musí do karantény, takže celé vedení města. To by se nestalo, kdyby rady probíhaly online, jak jsem navrhoval. Bohužel byli koaliční partneři proti,“ napsal primátor na twitteru.

Podle jeho slov se nyní prověřuje možnost organizace online celého čtvrtečního zastupitelstva. Bohužel se jedná o technicky náročnější proces než online jednání rady. Je tam navíc jmenovitě hlasování, přenos videa pro veřejnost, možná vystoupení občanů a další specifika.

Případ radního Hlubučka není na pražském magistrátu ojedinělý. Nákazu covid – 19 prodělalo v minulých měsících několik úředníků.