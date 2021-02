Rána pro pendlery! Německo uzavírá hranice s Českem

Od neděle Německo obnoví na hranicích s Českem stálé hraniční kontroly. Podmínky cest do sousedního státu se navíc ještě více zpřísní. Překročit hranice budou moci zřejmě jen pracovníci kritické infrastruktury, mezi které patří napříkald zdravotníci nebo lidé přepravující zboží.

Důvodem znovuzavedení hraničních kontrol je ochrana Německa před mutacemi, které řádí v Česku a rakouském Tyrolsku, uvedlo německé ministerstvo vnitra na twitteru. Hlídky budou kontrolovat hranice od neděle.

Od téhož dne zároveň Německo bude Českou republiku považovat za vysoce rizikovou zemi s vysokým výskytem mutací koronaviru. Ruku v ruce s hraničními kontrolami tak přichází i zpřísnění podmínek pro cesty do Německa.

#Coronavirus: Zum Schutz vor Virusmutationen will die Bundesregierung die Einreise aus #Tschechien & #Tirol (sterreich) beschrnken. BM #Seehofer hat deshalb entschieden, ab Sonntag stationre #Grenzkontrollen einzufhren. pic.twitter.com/5h49C3dH1y — Bundesministerium des Innern, fr Bau und Heimat (@BMI_Bund) February 11, 2021

Jak uvádí německý zpravodajský web zeit.de, spolková vláda vyšla vstříc naléhavým prosbám Bavorska a Saska, tedy regionům, které hraničí s Českou republikou a Rakouskem. Očekává se, že od víkendu bude provoz na hranicích striktně omezený.

Do Saska by Češi měli mít vstup povolený jen za předpokladu, že pracují například v tamních nemocnicích, pečovatelských domovech nebo v zemědělství, kde se musí starat o zvířata. Výjimku by měli mít i dovozci zboží a další zaměstnanci kritické infrastruktury.

Podmínkou pro vstup bude negativní test na koronavirus, který bude nově po dojíždějících požadován každý den. "Musíme chránit naši zemi před další nákazou," vysvětlil těžké rozhodnutí spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn.

Nové opatření přichází jen několik hodin poté, co Poslanecká sněmovna v Česku zamítla žádost vlády na další prodloužení nouzového stavu. Dva ze tří uzavřených okresů, Cheb a Sokolov, sousedí s německým Bavorskem a Saskem.

Oba spolkové státy tlačily na německou vládu, aby klasifikovala příhraniční oblasti České republiky jako oblasti s vysokým výskytem mutací a zavedla hraniční kontroly. Ne všichni v Německu ale zpřísnění pohybu přes hranice vítají.

Kritika zaznívá například od automobilového průmyslu, který je závislý na denních dodávkách do České republiky, Maďarska, Slovenska a dalších zemí. "Pokud dojde k přerušení dodávek, většina závodů v Německu bude na krátkou dobu mimo provoz," uvedla prezidentka Asociace německého automobilového průmyslu Hildegard Müllerová.

