"Ráno se zdál v pořádku." Asistentka Kubery popsala, jak ho oživovala

"Když přišel ráno do práce, zdál se být v pořádku," řekla pro TN.cz asistentka předsedy Senátu Eva Michálková. Ta spolu s ním seděla v kanceláři, když se 72letému Jaroslavu Kuberovi udělalo najednou zle. A byla to právě ona, kdo mu podle instrukcí operátorky poskytoval první pomoc.

Ačkoli byl Jaroslav Kubera vášnivým kuřákem, podle Michálkové aktuálně žádnými zdravotními potížemi netrpěl a těšil se dobrému zdraví. Do práce prý přišel v dobré náladě a bez jakýchkoli známek toho, že by se snad necítil dobře.

"Byl v pohodě, když přišel do práce, měli jsme dvě návštěvy. Začali jsme dělat e-maily a najednou se mu udělalo zle. Přímo v kanceláři. Pomoc tu byla rychle, ale mně se to zdálo…připadá vám to hrozně dlouhé, i když tu byli okamžitě," popsala Michálková.

Kuberova náhlá smrt jeho asistentku hluboce zasáhla. Eva Michálková se mu do poslední chvíle snažila zachránit život. Přestože zdravotníci byli na místě téměř okamžitě, ani oni předsedu Senátu nedokázali resuscitovat a po převozu zemřel.

"Jen se mu udělalo špatně, zavolala jsem rychlou, přijeli a teď jsem se dozvěděla, že zemřel. Bohužel už se nepodařilo. Celou dobu jsem se snažila ho oživit. Jak se mu udělalo špatně," svěřila se TN.cz zdrcená Michálková.

Popsala i to, jak jí operátorka radila, co má dělat a jakým způsobem poskytnout první pomoc. Bohužel ani instrukce profesionálky na telefonu nestačily. Přesná příčina smrti Jaroslava Kubery zatím není známá.