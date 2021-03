Recidiva eboly vyvolala v Africe desítky nových případů

Zpráva popisuje případ muže z Konžské demokratické republiky, který Ebolou znovu onemocněl znovu po šesti měsících od prvního prodělání nemoci a navzdory tomu, že dostal vakcínu. Tato recidiva vedla k 91 novým případům, než nakažený zemřel. Zpráva předkládá důkazy o tom, že smrtící virus může v těle číhat ještě dlouho poté, co příznaky skončí, a že vyléčené je třeba ještě nějakou dobu sledovat, aby se předešlo šíření.

Recidivy podobné tomuto případu, který pochází z epidemie v Kongu v letech 2018-2020 jsou považovány za vzácné. Přesto tento případ demonstruje, jak nebezpečná může být recidiva této smrtelné nemoci z hlediska dalšího šíření.

"Nejdůležitější zprávou je, že někdo může dostat nemoc, ebolu, dvakrát a druhé onemocnění může být někdy horší než to první," řekl Dr. Placide Mbala-Kingebeni z Univerzity v Kinshase, který pomáhal s výzkumem případů v Kongu. Vzhledem k tomu, že se vyskytuje stále více ohnisek eboly a tudíž i vyléčených, roste i riziko, které představují recidivy, uvedl Mbala-Kingebeni.

Epidemie eboly obvykle začínají, když někdo získá virus z volně žijících živočichů a dojde k přenosu nemoci z člověka na člověka kontaktem s tělesnými tekutinami nebo kontaminovanými materiály. Příznaky mohou zahrnovat náhlou horečku, bolest svalů, bolest hlavy, bolest v krku, zvracení, průjem, vyrážku a krvácení. Úmrtnost se pohybuje od 25% do 90%.

Případ v lékařském časopise se týkal 25letého taxikáře očkovaného v prosinci 2018, protože byl v kontaktu s ebolou nakaženou osobou. V červnu 2019 se u něj objevily příznaky a byla mu diagnostikována nemoc. Z nějakého důvodu se u muže nikdy nevyvinula imunita nebo o ni přišel během šesti měsíců, řekl Michael Wiley, odborník na viry v Nebrasce Medical Center, který pomáhal s vyšetřováním případu.

Taxikář byl ošetřen a propuštěn poté, co byl dvakrát negativní na ebolu v krvi. Sperma však může obsahovat virus déle než rok, takže se mužům doporučuje, aby byli po zotavení pravidelně testováni. Muž měl v srpnu negativní test spermatu, ale poté se nevrátil.

Researchers say a man in Africa who recovered from Ebola suffered a relapse nearly six months later that led to 91 new cases before he died.https://t.co/fEnxgCQZ7B