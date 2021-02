Ministerstvo ukázalo NÁVODY: Takhle se starejte respirátory, aby vydržely

Vláda od úterý zpřísňuje opatření týkající se vhodného zakrývání úst a nosu. Nově by měly být v obchodech, hromadné dopravě nebo nemocnicích povinné FFP2 respirátory nebo dvě chirurgické roušky. Zjistěte, jak se správně starat o svůj respirátor či roušku.

V posledních měsících máme roušky či respirátory na obličeji denně, málokdo ale ví, jak se o ochranou pomůcku správně starat. Česká lékárnická komora proto vydala stručný návod, jak správně ochranu nosu a úst používat, a vyvarovat se tak případné kontaminaci.

U všech ochranných pomůcek platí, že jakmile je pomůcka vlhká, ztrácí svoji funkci, a je potřeba nová. Co se týká už použité roušky nebo respirátoru, tak je postup vždy stejný. "Použitou pomůcku sejměte vždy za gumičky nebo šňůrky! Může být kontaminována viry i bakteriemi, nesahejte na přední ani vnitřní stranu a vyhoďte ji či sterilizujte," píše komora.

Chirurgická rouška

Chirurgické rouška neboli také ústenka je jednorázová ochranná pomůcka, které chrání před nežádoucími mikroorganismy. Člověk by ji měl nosit maximálně dvě až čtyři hodiny nebo do chvíle než rouška navlhne. Přední části roušky se během nasazování a snímání nedotýkejte. Po použití ji vložte do sáčku a vyhoďte.

Nanorouška

V případě nanoroušek je vždy důležité se řídit pokyny výrobce. Nanoroušky obsahují mechanickou membránu, kterou tvoří nanovlákna a je tak schopna zachytit i ty nejmenší částice. Česká lékárnická komora doporučuje použít nanoroušky maximálně 3krát až 5krát. Důležitá je především jejich sterilizace, která by měla probíhat po každém použití. Nejvhodnějším způsobem sterilizace je 24 hodin v horkovzdušné troubě na 70 stupňů nebo 20 minut v lihu.

Respirátor

Stejně tak jako u nanoroušek, tak je i v případě respirátorů vždy důležité dbát pokynům výrobce. Respirátory je opět možné používat opakovaně, stejně tak jako u nanoroušek doporučuje Česká lékárnická komora respirátor vyhodit po třech až pěti použitích. V případě sterilizace nechte respirátor buďto 24 hodin v horkovzdušné troubě na 70°C, anebo 30 minut v roztoku sava a vody (10 ml sava do 1 l vody) a následně opláchněte čistou vodou a vysušte na radiátoru.

Bavlněná rouška

Bavlněné roušky vydrží maximálně čtyři hodiny. Pokud používáte dvouvrstvé bavlněné roušky s vyměnitelným filtrem, tak je třeba filtr po použití opatrně vyjmout a následně vyhodit. Nikdy nevkládejte bavlněnou roušku do trouby, jelikož je hořlavá. Bavlněné roušky je třeba prát na 90 stupňů v prařce nebo ji 10 minut vyvařit ve vodě. Jakmile roušku vyvaříte, tak je třeba ji ještě vyžehlit.

"Používání ochrany dýchacích cest je jedno z důležitých preventivních opatření, které pomáhá omezit šíření respiračních onemocnění, včetně covidu-19. Přesto pouhé používání ochrany dýchacích cest bez dalších opatření je nedostatečné. Musí být vždy kombinováno s dostatečnou hygienou a častým mytím rukou," informuje Česká lékárnická komora.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek dopoledne oznámil, že respirátory FFP2 nebo dvě chirurgické roušky najednou budou od příštího týdne povinné na místech, kde se koncentrují lidé, tedy například v obchodech nebo MHD. Vláda chce přesný seznam míst teprve vyhlásit v pondělí na tiskové konferenci, kterou můžete sledovat v tomto článku.