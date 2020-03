Revoluce v třídění: Plata od vajec i ruličky od toaleťáku už mají své místo

Patřilo to mezi nejčastější chyby, které lidé při třídění dělají - házení ruliček od toaletního papíru nebo plat od vajec do kontejneru na papír. A to i přesto, že se neustále opakovalo, že tyto výrobky patří do směsného odpadu, protože už není možné je znovu recyklovat.

Teď už se odborníci rozčilovat nemusí. Nově je totiž možné ruličky od toaletního papíru či papírových utěrek a také plata od vajec třídit. Lidé by je proto naopak do kontejneru na papír házet měli. Upozornila na to společnost EKO-KOM prostřednictvím iniciativy Má to smysl, třídím odpad.

"Recyklační technologie se se vyvíjí a zpracovatelé si s nimi v množství běžně se vyskytujícím v tříděném sběru umí poradit. Takže příště s ruličkou do modrého," uvedla iniciativa na facebooku. Příspěvek během týdne nasbíral zhruba tisíc sdílení, je ale potřeba, aby se dostal k ještě většímu publiku.

Papír je průměrně možné recyklovat pětkrát až sedmkrát. I méně kvalitní vytříděný papír, který má krátká vlákna, se dá využít - vyrábí se z něj třeba toaletní papír nebo ubrousky. "Starý papír, který už dál recyklovat nelze se využívá jako alternativní palivo nebo jako tepelná izolace," dodala iniciativa.

Plata od vajec (stejně jako ruličky od toaletního papíru, karton nebo noviny) můžete také kompostovat. Někteří ze soukromých prodejců vajíček, které najdete především na různých trzích, případně přímo na jejich farmách, jsou navíc rádi, když jim plato přinesete zpátky.