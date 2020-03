Může slepý řídit auto? Petr Haluška vám ukáže, že ano

Příběh Petra Halušky z Prahy vás zvedne ze židle. Jde o mladého nevidomého muže, který se díky své lásce k autům, pokusí zajet závodní okruh v Mostě. Zdá se vám to nereálné? Petr dokonce podstoupil profesionální přípravu s instruktorem ve speciálních simulátorech. Také Petrovu trať nahráli do systému, a tak se může lépe naučit okruh nazpaměť. Podívejte se v reportáži, jak i přes svůj handikep je Petr dobrý řidič.

Život Petrovi naložil už v dětství. Nejdřív vyrůstal v dětském domově a později si ho odvezla na venkov pěstounská rodina.

Od osmnácti let se ale chtěl osamostatnit, a tak se přestěhoval do Prahy, kde nyní žije s kamarádem. Od té doby si plní sny. Podařilo se mu řídit traktor, bojový vůz a dokonce si sedl za volant automobilu od Tesly.



"Když jsem někde slyšel túrovat motor, tak jsem neznal bratra a musel jsem u toho prostě být,“ říká s úsměvem Petr. Jeho snem je na začátku května zajet závodní okruh v Mostě v Subaru Impreza a to před zraky diváků.

"Kdo mě nezná, tak si říká, že to není možný. Vidící člověk si prostě nedovede představit nevidomého řidiče,“ říká nadšenec do aut. Petr má tedy jen dva měsíce na zvládnutí jízdy pomocí simulátoru. V květnu poté Petr i s instruktorem nasednou do vozu a podle pokynů se pokusí naučenou trať reálně zvládnout.

"V brzké době bych si za ten volant chtěl sednout a ukázat lidem, že slepotou nic nekončí, ale teprve začíná,“ dodává Petr. Na celý příběh Petra Halušky se podívejte ve videu pod titulkem článku.