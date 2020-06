Zámek u Náchoda by mohl koupit stát. Cena může být astronomická!

Zámek v Novém městě nad Metují, nejatraktivnější stavbu města, se majitelé rozhodli prodat. Podle odhadů by se cena mohla pohybovat v řádu stamilionů korun. Rod Bartoňů koupil zámek v roce 1908 za dva miliony 350 tisíc rakouských korun, to by dnes bylo kolem 230 milionů českých korun.



"Je to velmi osobní důvod. Rodině ten zámek spotřebovává finance, proto se naše rodina rozhodla domluvit s panem premiérem a ředitelkou, bude tak v nejlepších rukou,“ řekl majitel zámku Josef Marian Bartoň.



Rod Bartoňů zámek na začátku 20. století přestavěl a vybavil ho technickými vymoženostmi. Například vodovodem, ústředním topením, elektřinou, telefony nebo jídelním a osobním výtahem.



"Kdyby to pan Bartoň prodal nějakému oligarchovi a ten by to potom zavřel, tak potom by všichni křičeli, že to stát nekoupil. Já chápu, že všechno, co uděláme, je špatně. Myslím, že by bylo dobré, kdyby zůstal v rukách státu,“ sdělil premiér Andrej Babiš (ANO).



"Unikátní jsou interiéry. Je to jediná přestavba ve 20. století realizovaná od Jurkoviče na našem území. Právě proto jsme navrhli, že by bylo vhodné, aby toto unikátní dílo zůstalo v rukách státu,“ doplnila generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková.





Zámek je od roku 2008 národní kulturní památkou. Renesanční stavba se může pochlubit kulatou středověkou věží zvanou Máselnice, která svůj název dostala kvůli podobnosti se zařízením na výrobu másla. V interiéru je řada místností vyzdobených třeba Maxem Švabinským, nebo Františkem Kyselkou. V areálu je také řada soch od Matyáše Bernarda Brauna nebo Františka Bílka.



"Zámek je stavbou, která by si zasloužila, aby byla ve vlastnictví Národního památkového ústavu. Doufám, že to není jen jedno z mnohých planých vyjádření pana premiéra a že by k této koupi mělo dojít,“ věří místopředseda ODS Martin Baxa.



Národní památkový ústav spravuje přes stovku památkových objektů. Z toho je šest desítek zámků. Ve vlastnictví rodu Bartoňů z Dobenína je v současné době i zámek na pražské Zbraslavi. O jeho prodeji ale majitelé neuvažují.