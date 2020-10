Problémy s distanční výukou. Válčí s ní rodiče, děti i sami učitelé

Problémů, na které rodiče, žáci i studenti naráží, je řada. Úskalí online výuky však často trápí také učitele, kteří buď sami mají děti, se kterými musí být doma, nebo jde o starší kantory, kteří si jen obtížně zvykají na moderní techniku. Na tyhle překážky naráží rodiče nejčastěji:

Špatný systém výuky

Řadě rodičů nevyhovuje způsob, jakým se děti na dálku učí. Někteří učitelé podle nich vytváří zbytečně složitý systém, dávají žákům nepřehledná zadání, nebo je podle rodičů zásobí přehnaným množstvím úkolů. Vypracovat je správně a včas bývá problém hlavně v rodinách, kde je víc dětí a například jen jeden počítač.

"Mě překvapilo to obrovské množství nesmyslných věcí, co musí děti dělat. V první a druhé třídě v matematice na číselných osách nesmyslné vybarvování čtverečků a ke každému příkladu nestačí jedna tato osa, ale musí být dvě. Sice neumí spočítat z hlavy 18 – 6, ale na číselné ose to bude bastlit půl hodiny barvičkami. Asi jde o systém 'proč to dělat jednoduše, když to jde složitě'," rozčílil se na facebooku uživatel Vladimír.

Ještě horší zkušenost má přispěvatelka Miruška. "Mám tři děti, 1., 2. a 5. třída. Nejstarší přinesla šest A4, plus má mít ještě úkoly přes školu online, a ještě online výuku. Druhá třída zatím úkoly tak nějak zvládne, i když má speciální přístup, a třetí, prvňák, má víc učení, než může zvládnout. Mám dvě možnosti, buď se budu s dětma učit, anebo můžu jít nakoupit, uvařit. Oboje se stihnout nedá. Dvě starší dcery mají posttraumaticky syndrom (po smrti jejich tatínka), tohle opatření vůbec nikomu nepomáhá," napsala na facebook.

Chybí technika

Zřejmě nejčastějším problémem, se kterým se rodiče svěřují na sociálních sítích, je nedostatek techniky. Mají prý pocit, že školy automaticky předpokládají, že každé dítě v každé domácnosti má vlastní počítač a tiskárnu se skenerem. Často se však doma děti – a obvykle i s rodiči – střídají na jednom počítači.

"Tři děti, dva na SŠ, jedno na ZŠ, jedno PC vybavení. Nedá se to prostě. Dcera pět hodin online denně, syn musí v určitém čase na PC a plnit úkoly v daném čase. Dcera, 7. třída, absolutní katastrofa, vše vypracovat k učivu, k vysvětlení není učitel online. Stihnout vše v termínu na jednom PC při třech dětech je nemožné. Bez vysvětlení pedagoga má dítě s poruchou učení akorát horší známky. Za mě, kdyby byl učitel schopen se připojit a vysvětlit učivo, bylo by to lepší. Za mě selhání ZŠ, konkrétně tě naší," popsala na sociální síti uživatelka Míša.

Buď práce, nebo učení

Stovky rodičů jsou zoufalí z kombinace vlastní práce a nutnosti dohlížet na děti při učení nebo plnění domácích úkolů. Nešťastní jsou ti, kteří do práce stále ještě dochází, i ti, kteří mají home office. V prvním případě dle slov rodičů musí buď dohled na školákem přenechat někomu jinému z rodiny, nebo zůstat na telefonu pro případ potřeby.

Rodiče na home office prý často nestíhají vlastní práci, protože za nimi děti chodí s dotazy ohledně úkolů, případně nechápou probíranou látku a učitel jim ji na dálku nevysvětlí.

"K šílenství mě přivádělo jaro, kdy jsem musela ke své práci z domova ještě naplno učit prvňáčka a čtvrťandu. Z jednoho pokojíčku na mě volali Přemyslovci, v druhém se psalo velké J a počítalo do dvaceti, dvouletá dcerka mi visela na noze a potřebovala pozornost, zvonily mi telefony a pípaly maily, klienti potřebovali, zaměstnanci potřebovali. To byl očistec," svěřila se na facebooku přispěvatelka Barbora.

Děti se nechtějí učit online

S tímhle problémem se podle informací ze sociálních sítí setkávají zejména rodiče žáků prvního stupně základních škol. Ti starší domácí výuku prý zvládají lépe a někteří se při ní i lépe soustředí. Prvňákům a druhákům ale podle tvrzení rodičů chybí kamarádi a online výuku nesou jen těžce. Navíc prý často ze stručného výkladu nebo textu nepochopí probíranou látku.

"Nejvíce na to doplácí prvňáčci, kteří ještě nic neumí, a hlavně nechápou, co se to děje," píše uživatelka Hana. Přispěvatelka Zuzka zase doma bojuje s tím, aby svého syna vůbec přiměla k učení. "Je to hnus. Mám doma prvňáčka, u psaní se vzteká, že to psát nebude, ty písmenka. Pak to napíše a lítají ve vzduchu, a ne na řádku a na počítač nemám," svěřila se na sociální síti.