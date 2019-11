Rodiče v nejistotě! Kde se dozví, zda škola jejich dětí zůstane zavřená?

Které školy se do stávky zapojí, zatím není jasné. Jejich přesné seznamy totiž teprve vznikají, podle odborářů jich však bude více než polovina. "Zapojení pedagogů do stávky je dobrovolné. Stejně tak mohou stávkovat pouze někteří pedagogičtí pracovníci v rámci konkrétní školy," vysvětluje ministerstvo školství.

Stávku učitelů vyhlásily školské odbory v pátek, nesouhlasí totiž s výsledky vyjednávání o růstu platů. Ve středu 6. listopadu tak zůstanou některé školy uzavřené po celý den.

"Vzhledem k datu vyhlášení stávky v tomto konkrétním případě by bylo více než vhodné, aby každá škola nejpozději v úterý podala předmětnou informaci o tom, zda její zaměstnanci budou stávkovat a v jakém rozsahu," tvrdí ministerstvo s tím, že informace by měly být k dispozici při vstupu do školy, ale také na webových stránkách či v informačním systému pro rodiče.

Některé školy budou fungovat v omezeném režimu. O tom, zda zůstanou v provozu družiny a školní jídelny, rozhodují ředitelé škol.

"V případě pochybností či nejasností se mohou zákonní zástupci obrátit přímo na ředitele konkrétní školy, který by jim měl předat konkrétní informace o způsobu vedení stávky na dané škole," dodává ministerstvo školství.

Odbory zveřejnily detaily středeční stávky. Více v reportáži TV Nova: