Rodina nemocného Honzíka se dostala do těžké situace, pomohla Nadace Nova

V listopadu loňského roku vám TV Nova představila rodinu Švajdových s těžce nemocným Honzíkem. Aby rodiče mohli synovi zajistit co nejlepší péči, pomohla jim Nadace Nova - a to zapůjčeným autem, kterým mohli Honzíka vozit na rehabilitace. Jenže po vrácení vozu se rodina dostala do velmi složité situace. Nadace Nova se proto rozhodla doplatit chybějící částku do veřejné sbírky, aby si speciální auto mohli pořídit sami.

Honzík trpí Angelmanovým syndromem a dětskou mozkovou obrnou. Nechodí, nemluví, trpí skoliózou, má deformaci chodidel a vyžaduje celodenní péči. Včetně krmení a přebalování.

"Hlavní věc u toho syndromu je, že se chová jako osmiměsíční miminko. Je to smíšek, jsou to andělské děti, že oni se pořád smějí a milují vodu," říká maminka Honzíka Jana Švajdová.

Rodina kvůli dojíždění na rehabilitace nutně potřebuje speciální auto. Protože bylo ale nad jejich možnosti, zkusili veřejnou sbírku. "Potřebujeme takový dodávkový typ, který pojme Honzíkův vozík, který má skořepinu, ve které sedí Honzík zdravě, protože má skoliózu. A on je ten vozík velký, je větší než invalidní vozík a my už jsme trochu starší a potřebovali bychom do toho auta najet zezadu po plošině, kterou si necháme namontovat," vysvětlil Honzíkův otec Tomáš Švajda.

Nadace Nova jim díky partnerům zajistila auto. "Věřili jsme, že rodině zapůjčením vozu, i když jenom na pár měsíců, pomůžeme překlenout toto těžké období. Bohužel Nadace Nova chybně informovala o předávání klíčků a vznikl dojem, že vůz byl rodině darován. Jménem Nadace Nova se za tuto chybu rodině velice omlouváme," kaje se předsedkyně Nadace Nova Anna Ševerová.

Kvůli tomu se proud peněz do veřejné sbírky zastavil. "Moc nás to mrzí, my jsem té rodině od začátku chtěli pomoci. A místo toho jsme jim nechtěně zkomplikovali život, což jsme se dozvěděli teď ze sociálních sítí a rozhodli jsme se okamžitě tu situaci vyřešit a napravit. A proto jim nyní darujeme celou chybějící částku ke koupi vozu," doplnila Ševerová.

"Mockrát děkujeme Nově, a beru to jako sparťanskej čin od Nadace Nova, že takhle to pojala. Za to samozřejmě moc děkujeme," těší Tomáše Švajdu.

"To bude super, protože bez auta je to náročné - nákupy, prostě všechno, protože je nás pět. Takže už se těším, až bude auto, že budu moct vzít Honzíka na výlet," neskrývá radost Jana Švajdová.