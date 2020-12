Po Vánocích přišli při požáru o vše, rodině pomáhají sousedi i cizí lidé

Požár v rodinném domě v malé vesničce na půl cesty mezi Pelhřimovem a Vlašimí vypukl v neděli odpoledne. "V tu dobu byly uvnitř moje mladší sestry (15 a 20 let) a také kamarádka jedné z nich," popsala pro TN.cz Anna Pekárková.

Dívky si podle ní zatopily v kamnech a na chvilku odešly z místnosti pryč. "Žárem asi bouchla dvířka, ven vyletěly jiskry a zapálily gauč. Ten byl ze syntetických materiálů, takže začal rychle hořet," popsala první momenty požáru Anna.

Domem se pak velmi rychle začal šířit zápach spáleniny a také dým. To jednu z dívek zburcovalo. "Sestra se to snažila uhasit sama vodou i donesenou hlínou, druhá vyběhla vyděšená ze sprchy," vypráví mladá žena.

Že byli v rodinném domě v Kramolíně v době vypuknutí požáru tři lidé, potvrdila TN.cz mluvčí hasičů Petra Musilová. "Hlášeno nám to bylo v neděli po 17. hodině, na místo vyjela jedna jednotka profesionálních hasičů a pět jednotek dobrovolných. V době jejich příjezdu byl dům v plamenech. Lidé objekt opustili ještě před naším příjezdem," informovala mluvčí.

Zároveň uvedla, že vyšetřovatel hasičů pracuje i s verzí, že začalo hořet právě kvůli vytápění. "Škoda byla předběžně odhadnuta na dva miliony korun," dodala Musilová.

Všechny tři sestry i jejich rodiče skončili u sousedů přes ulici. "Na záchranu domu už bylo pozdě, jsou tam prohořelé stropy, bortí se," přiblížila Anna.

Navzdory tragédii ji velice těší podpora, pomoc a laskavost lidí, kterým není osud její a jejích blízkých lhostejný. "Sousedi nám nechali po požáru celé patro, dnes se stěhujeme do bytu, který nám poskytla mámina šéfová," řekla na Silvestra Anna.

Díky podpoře známých, ale i cizích lidí, má rodina co na sebe i do úst. "Jiní sousedé pro nás založili transparentní účet, který ale ještě řešíme, dostali jsme i nabídky na bezplatnou pomoc ve vyhořelém domě. Je to neuvěřitelné a fantastické, že se hlásí i lidé, co nás neznají," těší mladou ženu.

Nejde přitom o jediný podobný případ z poslední doby. Před necelými třemi týdny vyhořel dům také rodině na Karlovarsku. I té přispěchali na pomoc dobrodinci z celé republiky. Více v reportáži TV Nova: