Roušky jdou opět na dračku! Lidé je začali v lékárnách kupovat ve velkém

"Lidé kupují ochranné pomůcky víc, mělo to dopad," sdělili reportérovi TV Nova v jedné z pražských lékáren. Například v lékárně na poliklinice v Budějovické ulici je největší zájem o respirátory FFP2, kde jich od rána prodali už zhruba 200 kusů. "Lidi to berou ve velkým. Opravdu už ani nekoukají na cenu a berou to ve velkým," tvrdí lékárnice.

Podle mluvčího sítě lékáren Dr. Max Michala Petrova se zatím nedá říct, jak se oznámení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) odrazilo na středečním prodeji roušek a respirátorů. Touto informací bude prodejce disponovat až zítra. Nicméně lékárny Dr. Max v posledních dnech zaznamenaly zvýšený zájem.

"Jedná se o mírný nárůst, není to nic dramatického. Pohybuje se to ve vyšších stovkách. Rekord v posledním červencovém týdnu to nepřekonalo. To jsme během jediného dne prodali 1500 roušek a respirátorů," sdělil TN.cz Petrov. Zájem poté opadl spolu s uvolňováním opatření a nyní opět začal růst. "Dá se očekávat, že v příštích dnech dál poroste vzhledem ke zpřísnění opatření," řekl Petrov.

Roušky a respirátory však Dr. Max zdražovat neplánuje. "Nejsme už závislí na zahraničním dovozu," dodal. Podle mluvčí České lékárnické komory Michaely Bažantové je o roušky v lékárnách dlouhodobě zájem. "Lidé si je kupují postupně a už nepodléhají panice tak, jako na jaře," uvedla a dodala, že lékárny mají dostatek zásob, není tak třeba mít obavy z jejich vykoupení.

To potvrzují i samotní lékárníci. "Řekla bych, že jsme připravení," prozradila jedna z nich. "Jsme schopni pokrýt dalších ještě sto, dvě stě roušek. Další zásoby jsou na cestě," řekli reportérovi v jiné lékárně.

Zvýšený zájem je i o nanoroušky a nanorespirátory. "Lidé je berou útokem. Takový zájem tu ještě nebyl. Ani na jaře," napsala na twitteru provozní ředitelka firmy NanoSPACE Lucie Konečná. Na dotaz, zda je stíhají vyrábět a zásobovat, odpověděla, že ne. "Ono, když se ze dne na den zvedne zájem o tisíce procent, tak je těžké posílit sklad, zákaznickou linku, výrobu, zásobování," vysvětluje.

Ceny se zatím příliš nehnuly, jedna chirurgická rouška vychází v lékárně na zhruba dvacet korun. V internetových obchodech se dají pořídit pod deset.

