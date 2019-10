Rozloučení s Karlem Gottem! Takhle by mohl vypadat odchod legendy

Veřejné rozloučení se zpěvákem Karlem Gottem se bude konat v pátek 11. října v Paláci Žofín a trvat bude celý den. Druhý den se pak bude konat pohřeb se státními poctami, kde by mohla zaznít státní hymna, zpěvákovy písně nebo projevy státních příslušníků. V Katedrále sv. Víta také proběhne zádušní mše. Jak bude vypadat a kdo se může na mši přijít podívat? Připravili jsme pro vás odpovědi na nejdůležitější otázky týkající se pohřbu několikanásobného zlatého slavíka.

Tisíce fanoušků zpěváka Karla Gotta chtějí svého oblíbence vyprovodit na jeho poslední cestě. Pro ně bude přístupné veřejné rozloučení 11. října od 8 do 22 hodin v Paláci Žofín na pražském Slovanském ostrově.

Co se bude dít v Paláci Žofín?

Jelikož se jedná o veřejné rozloučení, měla by být v paláci vystavená rakev. U rakve by pak mohli lidé pokládat květiny nebo věnce. Do ní veřejnost bude moci zapisovat vzkazy nejen Gottovi, ale i jeho rodině. Kondolence můžete také napsat i na našem webu TN.cz.

Jaká budou dopravní opatření v okolí Žofína?

Podle Tadeáše Provazníka z tiskového oddělení by měl Magistrát hl. m. Prahy spolupracovat s Policií ČR na dopravních opatřeních, která budou obřad doprovázet. Podrobnější informace magistrát nejspíš zveřejní až v průběhu příštího týdne. Dá se ale očekávat, že v okolí Žofína na nábřeží bude určitě omezená doprava.

Jak bude probíhat pohřeb se státními poctami?

Pohřeb se státními poctami je odlišný od státního pohřbu. Vše v podstatě záleží na domluvě mezi zástupci rodiny a státu, který se o zajištění pohřbu bude starat. Smuteční hosté budou určitě držet minutu ticha na počest zesnulého zpěváka.

Bude na pohřbu i hudební doprovod?

Během obřadu by mohly zaznít nejznámější Gottovy písničky, ale i jeho oblíbené skladby. Ty by měly pohřeb doprovázet po celou dobu.

Kdo všechno může přednést projev?

Tradicí během pohřbu se státními poctami je, že se projevu ujmou nejvyšší státní představitelé. Při pohřbu Václava Havla tehdy vystoupil například Karel Schwanzenberg. Projev by ale mohly přednést i některé slavné osobnosti.

Zazní také česká státní hymna?

Součástí pohřbu může být také státní hymna. Záleží však na tom, zda s jejím odehráním bude souhlasit rodina.





Zakončí pohřeb čestná salva?

I u čestné salvy záleží na přání rodiny. Salva ovšem patří mezi tradiční akty, které doprovází události takového významu. Při salvě může být také přítomna čestná stráž.

Zádušní mše se bude konat v sobotu 12. října od 11 hodin v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě.

Kdo všechno může přijít na zádušní mši?

Podle vyjádření Ivany Gottové, bude zádušní mše pouze pro pozvané hosty. Mezi nimi bude samozřejmě rodina a příbuzní. Dále také přátelé a další slavné osobnosti.

Jak zádušní mše probíhají?

Během zádušní mše (bohoslužby) v předních lavicích sedí příbuzní. Ostatní lidé sedí v zadní části. Mše může být doprovázená také hudbou a modlitbami za zemřelého. Bohoslužba může trvat až hodinu, uvedl portál církev.cz. Sloužit ji bude kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský.

Je během zádušní mše vystavena rakev?

Rakev je přítomna po celou dobu zádušní mše. Po skončení bohoslužby je vynesena z katedrály ven. Mše se ale může konat také až po uložení rakve nebo urny na hřbitově, uvedl portál weburny.cz.

