Rusko vyhostí 20 zaměstnanců české ambasády. Na odjezd mají den

Moskva reaguje na vyhoštění 18 svých agentů s diplomatickým krytím odvetou. Vyhostí 20 zaměstnanců české ambasády, z toho 16 diplomatů.

Po předvolání českého velvyslance Vítězslava Pivoňky o tom informovala agentura TASS s odvoláním na ruské ministerstvo zahraničí. Odpověď Kremlu je v diplomacii neobvyklá. Ze země musí odejít víc Čechů než Rusů z Prahy, opustit ji navíc musejí už do pondělní půlnoci. Mají na to něco málo přes 24 hodin. Pivoňka v Moskvě zůstane.

Oproti tomu ruští agenti dostali na odchod z Česka obvyklých 48 hodin.

Česká Bezpečnostní informační služba (BIS) zjistila, že ruští agenti měli stát za explozemi muničních skladů ve Vrběticích z roku 2014. V sobotu to oznámili premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD).

Odvetou vyhrožovala už v sobotu mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. "Praha moc dobře ví, co bude za takové finty následovat," prohlásila.

Pro Čechy do Moskvy poletí vládní speciál. "Budu informovat premiéra a další. Zítra se sejde krizový štáb ministerstva zahraničních věcí a musíme zařídit let speciálu do Mosky, který naše občany dopraví zpět," řekl vicepremiér Hamáček Blesku.

Podle Drahoše vyhostili i zástupce velvyslance

Opozice žádá tvrdou odpověď. Podle senátora Jiřího Drahoše musí Moskvu opustit i zástupce velvyslance Pivoňky.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové by mělo Česko vyhostit všechny zaměstnance ruské ambasády v Praze.

"Po vyhoštění 20 českých diplomatů už není na co čekat. To my musíme být tvrdí, Rusové jsou vinni z teroristického útoku a ještě jsou ublíženi. Vláda by měla vyhostit všechny ruské ‘diplomaty’ a důrazně vysvětlit Rusům, že už budeme fungovat jen ve stavu 1 ku 1," napsala na twitteru.

