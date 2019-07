Pražské letiště zrušilo lety do Ruska. To žádá vysvětlení

Dvěma ruským společnostem Aeroflot a Ural Airlines byly v úterý zastaveny lety do Prahy. Co přesně stojí za tak rychlým a nečekaným rozhodnutím se zatím neví. Úřady mlčí a nechtějí podávat jakékoliv informace dříve, než bude vše jasnější.

Jedná se o čtyři lety z Moskvy do Prahy a i zpět. Letiště se v celém případu vyjádřilo pouze ke společnosti Ural Airlines, u které nemá informace, že by její lety měly být jakkoliv omezeny či zrušeny. Byly zrušeny pouze tyto lety: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 a SU2018/2019, ostatních by se to nemělo jakkoliv dotknout.

V celém případu mlčí i ministerstvo dopravy, které se odvolalo a veškeré informace uveřejní v pozdějších hodinách prostřednictvím krátkého vyjádření. Situace na letišti je momentálně poměrně klidná. Podle letiště jsou lidé odbaveni a přepraveni jinými společnostmi, které jsou na dnešek naplánované. Fronty by se tudíž tvořit neměly.

Tato zpráva nenechala chladnými ani ruská ministerstva. „Akce českých úřadů porušila dohodu o letecké dopravě mezi oběma zeměmi, ale probíhají rozhovory, abychom to co nejrychleji vyřešili,“ vyjádřilo se ministerstvo v deníku themoscowtimes.com.

V momentální situaci se lidé mohou, v případě jakýchkoliv potíží, obrátit na leteckou společnost, kterou měli letět. Ta by jim měla poskytnout veškeré informace a případnou pomoc, jak se v dané situaci zachovat.