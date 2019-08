Rusové ve velkém vykupují jód! Při nepovedeném testu unikla radiace

Jodové tablety jdou v severním Rusku na dračku. Poté, co při nepovedeném čtvrtečním testu motoru balistické střely unikla do okolí radiace, vzali Rusové útokem lékárny.

Obyvatelé Archangelsku a Severodvinsku, které se nacházejí nedaleko základny Nenoksa, kde při čtvrteční havárii zemřeli dva lidé a šest se jich zranilo, začali kvůli obavám z uniklé radiace hromadit jodové tablety. Na základě zpráv od ruských regionálních médií o tom informovala agentura Reuters.



Severodvinský městský úřad ve čtvrtek uvedl, že zaznamenal krátký nárůst radiace. Rusové proto nic neponechali náhodě. “Zatím ještě jód máme. Ale dnes jej nakupovalo opravdu hodně lidí,“ sdělila jedna z lékáren v oblasti.



Jodové tablety fungují tak, že tělu dodají nezávadný jód a to potom nevstřebává ten nebezpečný, radioaktivní. Je důležité pilulky podat co nejdříve, nejvýše do několika hodin od ozáření.



