S tím nikdo nepočítal. Vyléčeným se virus znovu aktivoval v těle

Narůstající počty uzdravených se příjemně poslouchají, bohužel se zdá, že nemusejí znamenat definitivní vítězství nad nemocí. Koronavirus SARS-CoV-2 je stále velkou neznámou a otazníky zřejmě panují i kolem jeho chování po uzdravení.

Se zajímavým objevem přišli vědci z Jižní Koreje. Ti už registrují 91 případů, kdy se koronavirem nakazili lidé, kteří se již dříve z nemoci uzdravili. Následným zjišťováním odhalili, že možná vůbec nešlo o druhou nákazu, vyvolanou například oslabenou imunitou pacienta. Překvapivě to vypadá, že se virus v těle pacienta reaktivoval.

I po předchozím negativním testu prošlo 91 testovaných pacientů dalším todběrem coby pozitivní. Nemoc se u nich neprojevila zřetelnými příznaky, jako je dušnost nebo horečka, žádný ze vzorku pacientů si nestěžoval na návrat obtíží. Hrozí ale, že by mohli být i nadále přenašeči nákazy.

To by mohl být v boji s pandemií dost zásadní problém. Dosud totiž měli epidemiologové za to, že kdo se nakazí jednou, vytvoří si v těle potřebné protilátky a v případě další vlny epidemie by se již nenakazil. Tedy pod podmínkou, že by virus mezitím zásadně nezmutoval.

Nyní se ale zdá, že by před onemocněním nebyli chráněni ani lidé, kteří si chorobu již jednou prodělali. Jak uvedl web CBC, odborníci se domnívají, že oživení viru může způsobovat například nedostatečná imunita, případně návrat pacienta z nemocnice do prostředí, které negativně ovlivňuje jeho imunitní systém.



Samozřejmě stavět na vzorku 91 pacientů nelze, je třeba počítat s možnou odchylkou, případně i nedostatečností současných testů, které prostě jen neodhalily zbytky přežívajících virů v těle. Pro epidemiology je to ale minimálně velký objev, na který se je nyní třeba zaměřit.

Jižní Korea má v tuto chvíli 10 512 nakažených a 214 úmrtí v souvislosti s novým koronavirem. V Asii je v počtu nakažených pátou nejpostiženější zemí. Na vedoucí Čínu má ale nesrovnatelně nižší čísla, tam evidují 82 052 nakažených a 3 339 úmrtí.

