S uvolněním zákazů se lidé ptají na roušky. Prymula řekl, do kdy budou povinné

Uvolnění se netýká všech opatření, které vláda v souvislosti s epidemií koronaviru vyhlásila. Nadále trvá nouzový stav, v platnosti zůstávají ta opatření, jejichž platnost vláda ještě výslovně nezrušila nebo nezmírnila. Harmonogram rozvolňování by stále chtěla udržet postupný a s nutnými rozestupy, aby nedošlo k nežádoucímu zvýšení počtu nakažených a nekontrolovatelnému proměřování, které by mohlo překonat možnosti našeho zdravotního systému.

Zatímco setkat se s přáteli nebo nakoupit v oblíbeném obchodě je nyní možné a brzy si zajdeme i do knihovny nebo na jedno do restaurace, roušky jen tak neodložíme.

„Jejich nošení bude nezbytné do konce června,” řekl pro Českou televizi epidemiolog a náměstek ministerstva zdravotnictví Roman Prymula. Stejně tak se neobejdeme bez používání dezinfekce. Doporučuje i dodržování sociálního distancu, například rozestupů v obchodech a na dalších veřejných místech.

Ani v létě se jich zřejmě nezbavíme úplně, mohlo by ale dojít minimálně k umírnění tohoto opatření. „Domnívám se, že se bude muset v létě zvolit systém, že se roušky nebudou muset nosit venku, na ulici, v parku. Namístě by bylo, aby se roušky nosily v nákupních centrech, v MHD a tak podobně,“ uvedla pro seznamzpravy.cz hlavní pražská hygienička Zdeňka Jágrová.

Názor na nošení roušek přitom není jednotný ani mezi odborníky. Frank Ulrich Montgomery, šéf Světové lékařské asociace (WMA) povinnost nosit roušky v MHD a obchodech například tvrdě kritizuje.

Lékař Roman Šmucler zase varuje před užíváním látkových roušek, ve kterých se podle něj bohužel množí nežádoucí mikroorganismy rychleji než v rouškách jednorázových.

