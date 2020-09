Sami rozhodneme, kdo bude v ČR žít, řekl Babiš. V Bruselu jednal o migraci

Andrej Babiš odletěl do Bruselu brzy ráno. Ještě předtím sdělil novinářům, že mluvit se bude hlavně o novém návrhu na reformu migrace v Evropské unii.



"Není možné akceptovat ten fakt, že někdo ilegálně přichází do Evropy a potom to řešit. Je potřeba těm lidem pomoci, aby do Evropy nechodili,“ řekl Babiš.



O pár hodin později se Babiš v Bruselu setkává s ostatními premiéry V4 a také s předsedkyní komise Ursulou von der Leyenovou. Chybí jen slovenský premiér Matovič, toho na schůzce zastupuje právě předseda české vlády.



Podle nového návrhu Evropské komise se v případě přetížení členského státu migranty, budou muset do řešení zapojit všechny unijní státy.



"My budeme rozhodovat sami, kdo bude v České republice žít, ne nikdo jiný. O tom bude ta debata,“ poznamenal Babiš. Podle premiéra by členské státy měly pomáhat s uprchlíky především mimo území Evropy.



Česká republika s řešením migrační krize pomáhá především finančně. To by se s novým návrhem mohlo změnit. Reforma migrační politiky ale nebyla jediným tématem čtvrteční schůzky, politici se zabývali také současnou vážnou situací kolem šíření koronaviru.