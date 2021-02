Schillerová jela v autě nepřipoutaná! Zaplatí kvůli tomu 10 tisíc korun

V sobotu dopoledne zveřejnila ministryně financí na sociálních sítích video, ve kterém ukázala, jak byla v několika obchodech zkontrolovat cenu respirátorů. Vláda totiž od středy na ně dočasně zrušila DPH a Schillerová chtěla vědět, jestli obchodníci tuto výhodu promítli do koncových cen pro běžné zákazníky.



Mnohem více než prohlídka obchodů ale všímavé diváky zaujala nepřipoutaná ministryně během jízdy ve služebním voze. Schillerová za to schytala vlnu kritiky. Podle ministryně ale šlo jen o "popojíždění na parkovišti."



Sama ale přiznala, že i v tomto případě pás mít měla. "Byla to chyba, která mě velmi mrzí. Proto přispěji Českému sdružení obětí dopravních nehod částkou 10 tisíc korun," uvedla Schillerová.



Všechny kritiky tím ale neutišila. Lidé na sociálních sítích upozorňují, že za Schillerovou je za jízdy vidět most a předjíždí také jiné vozidlo. "Popojíždění na parkovišti? To je vtip? Vždyť je to dvouproudá komunikace, podjeli jste most a předjíždíte auto," upozornil například uživatel David.



Zda mluví ministryně pravdu se můžete přesvědčit sami. Podívejte se na video:

Anketa Jela ministryně jen po parkovišti? Ano 0 0 hlasů Ne 67 4 hlasy Nejde to poznat 33 2 hlasy Hlasovalo 6 lidí.

Případem se už také zabývá policie. "Na základě oznámení občanů i sdělovacích prostředků se touto záležitostí zabýváme pro možné podezření ze spáchání přestupku ze strany chráněné osoby. Přestupek lze řešit stejně, jako u osob neužívajících policejní ochranu, tj. domluvou, příkazem na místě nebo oznámením příslušnému správnímu orgánu,“ sdělila pro TN.cz mluvčí policejního prezidia Kateřina Rendlová.

Za jízdu bez pásu hrozí tři body a hříšník může na místě dostat pokutu až 2 000 korun. Ve správním řízení může být pokuta až 2 500 korun.

Ministryně financí není první politik, který se sám nevědomky usvědčil z porušení pravidel. Například loni na podzim se předseda lidovců Marian Jurečka vyfotil na ulici s pivem. Konzumace alkoholu na veřejnosti byla přitom zakázaná. Jak se Jurečka vymlouval se dozvíte v tomto článku.

Při porušení pravidel byl načapán také exministr zdravotnictví Roman Prymula, kterého schůzka v zavřené restauraci stála post ministra. Dalším hříšníkem byl také bývalý poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09), který se bránil dost netradičně. Podrobnosti se dozvíte v tomto článku.