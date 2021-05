Schůzka prezidentů Bidena a Putina bude možná v Praze, město je ve hře

Zvažovaná schůzka amerického prezidenta Joe Bidena a jeho ruského protějšku Vladimira Putina by se mohla konat v Praze. S nabídkou na pořádání summitu v České republice přišel v polovině dubna ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Konkrétní lokalita ale zatím nebyla určena. Podle portálu Politico je Praha stále ve hře.

Americký prezident Joe Biden v dubnu oznámil, že by se rád setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Poté, co informace obletěla svět, několik evropských hlavních měst jako například Vídeň, Helsinky, Reykjavík nebo Praha se nechalo slyšet, že by se summit mohl uskutečnit právě tam.

Jako místo schůzky nabídl Prahu v polovině dubna ministr vnitra Jan Hamáček, který to oznámil na svém twitterovém účtu: "Zareagoval jsem na oznámení prezidenta Bidena, který vyzval k osobní schůzce s prezidentem Putinem na území třetího státu," napsal a doplnil, že pověřil velvyslance ve Washingtonu a Moskvě, aby nabídli právě Prahu.

Summit by tak mohl navázat na ten z roku 2010, kdy v Praze americký prezident Barack Obama a ruský prezident Dimitrij Medveděv, podepsali smlouvu o snížení jaderných zbraní svých armád.

"Jestliže chceme, aby Rusko pochopilo, jak Spojené státy americké nesouhlasí s jejich činy, organizátoři musí hodně přemýšlet, jak bude v budoucnu summit zobrazen. Záleží tedy i na lokalitě," nechala se slyšet členka Bidenovy administrativy Julia Friendlanderová, která spolupracuje na přípravách summitu. Informace přinesl portál POLITICO.

Setkání by se mělo konat v polovině června, kdy se prezident Biden vydá do Evropy, aby se zúčastnil schůze se členy Severoatlantické aliance (NATO).



Prezident Joe Biden je 100 dní ve funkci, média i opozice hodnotí jeho úspěchy. Na reportáž TV Nova se podívejte zde: