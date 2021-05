Schválili vyšší důchody! Kolik dostanete navíc? KALKULAČKA

"Každoročně jsem navyšovala důchody v průměru o 900 korun. Loni jsem místo valorizace zvolila cestu jednorázového příspěvku. Důchody jsou nízké a senioři si zaslouží dostat přidáno. Proto chci, aby penze rostly i letos,“ nechala se slyšet ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Její návrh na další růst penzí schválila v pondělí odpoledne na své schůzi vláda, novelu ovšem ještě musí posvětit poslanci, senátoři a podepsat prezident.

Maláčová tvrdí, že navýšení důchodů předložila dříve, než je definitivně rozhodnuto o finální valorizaci penzí na příští rok. Prý proto, aby se vše stihlo projednat ještě před podzimními volbami do Sněmovny a senioři nevyšli naprázdno.

Jak se důchody v roce 2022 zvednou po zákonné valorizaci a mimořádném růstu o 300 Kč, si spočítejte na kalkulačce, kterou TN.cz připravilo ve spolupráci s portálem peníze.cz:

Pokud používáte aplikaci TN.cz pro mobilní telefony, najdete kalkulačku pro výpočet důchodů na rok 2022 ZDE.

"Už teď je jasné, že ekonomiku výrazně ovlivnila koronakrize. A valorizace bude nízká. Vše se zdražuje a já nechci, aby senioři nedostali, co si zaslouží, jen proto, že se jim nestihlo přidat,“ říká Maláčová.

Podle odhadů ministerstva by měly důchody v příštím roce průměrně růst o 458 Kč (2,9 %). Průměrný důchod by tak měl být podle předběžných čísel zhruba 15 859 Kč a měl by dosahovat 41,8 % průměrné mzdy. Spolu s navýšením nad rámec valorizace o 300 korun by pak průměrný důchod měl být okolo 16 159 Kč.

Koaliční rada se na mimořádném růstu důchodů o 300 korun shodla už minulý týden: