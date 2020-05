Sedm klíčových příznaků nemoci spojené s Covid-19! Napadá malé děti

Jako by samotný Covid-19 nebyl dost nebezpečný. Po světě se šíří nákaza, jejíž příznaky se podobají syndromu toxického šoku a napadá zejména děti ve věku pěti let, ale i mladší. Lékaři ji často spojují s koronavirem. Odhalíte ji na základě sedmi typických projevů.

Zánětlivé onemocnění, projevy příbuzné Kawasakiho syndromu, má značnou škálu symptomů. Jedním z klíčových příznaků je horečka. Pokud trvá déle než pět dnů, hrozí nebezpečí, že se dítě nebezpečným zánětlivým syndromem nakazilo. Na první pohled je také patrná vyrážka podobná spáleninám od slunce. Tento projev nemoci je nejvýraznější a pro rodiče by také měl být nejvíce alarmující.

Oteklé žlázy v krku a suché, popraskané rty jsou rovněž klasickými příznaky nákazy, která podle lékařů často doprovází onemocnění koronavirem. Dalším typickým projevem potenciálně smrtící nemoci jsou začervenalé prsty na rukou či nohou, které působí, jako by se dítě lehce opařilo. Odborníci hovoří také o zarudlých očích a zažívacích potížích spojených s průjmem.

Pokud některý z těchto příznaků rodič u svého dítěte zaznamená, neměl by otálet s návštěvou lékaře. "Nejlepší je, pokud je léčba zahájena co nejdříve. Čím dříve se to podaří, tím rychlejší je doba zotavení a menší riziko vzniku komplikací. Intravenózní imunoglobulin, roztok protilátek a aspirin jsou hlavní léky používané k léčbě Kawasakiho choroby," tvrdí zástupci britské Národní zdravotní organizace.

Záhadné onemocnění, které bývá spojováno s Covidem-19, zasáhlo již několik zemí světa. První zprávy hovořily o nejméně 12 nakažených dětech ve Velké Británii. Případy tohoto zánětlivého syndromu však ohlásilo také Španělsko, Švýcarsko, Itálie a Francie. Podle vyjádření francouzského ministra zdravotnictví Oliviera Verana se nákaza projevila zhruba u 15 dětí všech věkových skupin.

Andrew Cuomo, guvernér státu New York, přiznal, že se nemoc objevila u dětí v nejméně 15 amerických státech. Projevila se prý u nich zejména změna barvy kůže, horečka, zažívací problémy a dokonce i záněty cév. Rodiče před onemocněním v prohlášení varoval. "Jako rodič vám mohu říci, že je to ta nejhorší noční můra každého z rodičů," přiznal Cuomo.