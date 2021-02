Senior zemřel po očkování proti covidu-19. Nežádoucí účinky zhoršily jeho stav, potvrdil SÚKL

Po očkování proti covidu-19 zemřel ve středu v Česku první člověk. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv se jednalo o těžce nemocného seniora.

"SÚKL přijal nahlášení úmrtí, ke kterému došlo v důsledku zhoršení zdravotního stavu v časové souvislosti s podáním vakcíny proti covid-19. S tímto hlášením bude SÚKL nadále pracovat," potvrdila mluvčí ústavu Klára Brunclíková.

U zemřelého se po podání vakcíny objevily běžné nežádoucí účinky jako nechutenství, nevolnost, zvracení nebo únava. "Zatímco u většiny osob tyto nežádoucí účinky za několik dní odezní, není vyloučeno, že u velmi oslabených starých osob mohou vést k závažnému zhoršení zdravotního stavu," doplnila Brunclíková.

Mezi další časté vedlejší účinky patří bolesti hlavy, kloubů, zimnice nebo horečka, ale i otoky v místě vpichu. Podrobnosti si přečtěte tady.

Lékaři mají podle doporučení kontrolního ústavu zvažovat, zda lidi starší 85 let vůbec očkovat, pokud by u nich rizika převažovala nad přínosy vakcíny. Stejně by měli přistupovat i k pacientům v terminálních stádiích nemocí. To byl případ i zemřelého seniora.

"Současně upozorňujeme, že velmi křehké staré osoby, které byly očkovány, je nutno po očkování pečlivě sledovat a důsledně řešit všechny zdravotní potíže včetně těch, které jsou u běžné populace považovány za nezávažné," uzavřela mluvčí.

Očkování v Česku stále brzdí nedostatek vakcín. Celkem dostalo vakcínu přes 382 tisíc lidí, z toho je více než 116 tisíc přeočkovaných druhou dávkou.

