Sestřičku před lety unesli islamisté. Nyní se zjistilo, kde žije!

Je to už přes pět let, co ozbrojení islamisté unesli několik lidí a mezi nimi i zdravotní sestru Louisu Akaviovou. Dlouhou dobu o ní nikdo neměl žádné informace a mohlo se jen spekulovat, jestli je žena ještě naživu. Nyní ji však měli vidět v nemocnici na východě Sýrie.

Zdravotní sestřičku a porodní asistentku Louisu Akaviovou a dva syrské řidiče zajali 13. října roku 2013. Skupina ozbrojenců zastavila konvoj Mezinárodního výboru Červeného kříže, který rozvážel humanitární pomoc. Zadrželi sedm lidí, čtyři z nich však ještě ten den propustili. O osudu Louisy a dalších dvou mužů se od té doby nic nevědělo. Červený kříž je přesvědčen, že únosci byli členy takzvaného Islámského státu.

Dlouhá léta se nevědělo, co se s unesesnou ženou stalo, nyní však organizace oznámila, že je Louisa naživu. Podle informací svědků ji viděli v nemocnici v obci Súsa na východě Sýrie. Šlo o jednu z posledních lokalit ovládanou ozbrojenci Islámského státu. Poslední bašta IS v této části Sýrie padla 23. března, když ji dobyly Syrské demokratické síly pod kurdským vedením a za podpory USA. Je možné, že tam Louisa vykonává své povolání zdravotní sestry, tuto informaci však doposud nikdo nepotvrdil. Nový Zéland nyní podle webu The Guardian poslal do Sýrie speciální tým, který má ztracenou ženu vypátrat.

Novozélandská vláda i Mezinárodní výbor Červeného kříže dodržují ohledně případu informační embargo, novozélandská premiérka Jacinda Ardernová vysloveně odmítla odpovídat na jakékoliv otázky. Červený kříž potvrdil pouze informaci, že je dvaašedesátiletá zdravotní sestřička naživu. Akaviová je jednou z posledních cizinců, které IS zadržel jako rukojmí. Většina z nich se dostala na svobodu po zaplacení výkupného, některé však islamisté popravili.