Simpsonovi zase předpověděli budoucnost! Greta je Líza, tvrdí lidé

Řeč je samozřejmě o navždy osmileté Líze Simpsonové z oblíbeného animovaného seriálu. Líza, stejně jako nyní Greta, je vášnivou obhájkyní životního prostředí, ekoložkou a bojovníci za naši planetu.

Když šestnáctiletá Greta v pondělí na sumitu OSN tepala světové vůdce a spílala jim, že jí ukradli dětství a sny, řada fanoušků žluté animované rodinky si vzpomněla právě na Lízu, která podobné proslovy pronáší už třicet let, píše britský Daily Mail.

Některým dokonce v hlavě naskočila epizoda, v níž Líza a její spolužáci popisují, jak podle nich bude jejich rodné město vypadat v roce 2050.

A Líza všechny šokuje, když prohlásí, že Springfield už nebude existovat kvůli změnám klimatu. "Globální oteplování uvězní oxid uhličitý v naší otrávené atmosféře, přehřáté oceány se zvednou, zatopí nížiny a to, co z lidstva zbyde, se bude péct na poušti, která nás kdysi živila," hřímala kreslená holčička v oranžových šatech.

