Single nebo s celou rodinou? Tenhle výlet si užije naprosto každý!

Kolem Popradu projel asi každý, kdo se vydal do Tater na Slovensko. Stojí ovšem za mnohem více, než za pouhé minutí. I samotné město má co nabídnout a zabaví doslova celou rodinu. Z Čech se sem navíc snadno dopravíte vlakem, a to i nočním. Namísto nudné cesty v autě tak můžete dětem zařídit dobrodružnou dovolenou, na kterou jen tak nezapomenou!



Pokud nemáte na procházku města příliš času nebo vás jednoduše procházky příliš nebaví, využijte vyhlídkovou jízdu poschoďovým autobusem. Linka číslo 8, která odjíždí z autobusového nádraží, vás proveze celým Popradem. Jízda trvá 45 minut a doprovází jí výklad o tom nejdůležitějším z minulosti i současnosti města.



Centrum Popradu je vcelku malé, ale i tak není od škody mít vše pod kontrolou. Proto vřele doporučujeme stáhnout si do telefonu aplikaci POPRAD. Je dostupná pro Android i iOS a určitě se vám bude hodit. Nejen pro lepší orientaci po městě, ale i pro další informace o něm. Ušetříte si tím čas z případného bloudění a třeba i objevíte místa, o kterých jste nevěděli a chtěli byste je navštívit.



Za zmínku rozhodně stojí Tatranská galerie. Jde o první budovu na Slovensku, kde z bývalého továrenského prostoru vytvořili středisko kultury a umění. Každý rok se tu koná výstava výrazné osobnosti světového významu a potkat tu můžete známé tváře z umělecké, herecké i hudební branže. Z vysokého továrního komínu navíc plánují v budoucnu udělat vyhlídku na celé město.



Děti prohlídkami města nejspíš neokouzlíte, ale možná si je získáte návštěvou AQUACITY POPRAD. Tenhle areál je v provozu po celý rok za jakéhokoliv počasí a nabízí křišťálově čistou geotermální vodu s okouzlujícím výhledem na Vysoké Tatry. Součástí areálu je krytá plovárna, venkovní bazény, relaxační bazén s vodními atrakcemi jako jsou perličková lůžka, vodní hřib, gejzír, houpací zvon a mnoho dalšího.



Pánové budou možná více nadšení z lázní pivních. Poprad a pivo totiž pojí celkem dlouhá historie. V centru města stál dříve historický pivovar, v jehož stopách pokračují další menší pivovary, které se mohou pochlubit také množstvím ocenění. A právě pivovar Tatras nabízí také pivní lázně. Existuje geniálnější spojení, než je pivo a vana? A ještě navíc má tahle koupel pozitivní zdravotní účinky na vaši pokožku. Vyzkoušejte sami a uvidíte.