Školy v přírodě musí skončit co nejdřív, varuje ministerstvo! Lidé zuří

Vláda v pondělí vyhlásila také nová opatření týkající se provozu škol. Největší pozornost vzbudilo uzavření prvních stupňů základních škol, není to ale jediná zásadní změna. Od středy jsou totiž zakázané také školy v přírodě.

V dokumentu, který na svých stránkách zveřejnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), se doslova píše, že od půlnoci z úterý na středu se školy v přírodě (ŠvP) zakazují.

"Školu v přírodě, která probíhá, je nutno ukončit a vrátit se z ní co nejdříve (tedy dne 13. 10. 2020), pokud v tom nebrání objektivní překážky," informuje resort. Mezi překážky počítá například to, že je nejprve potřeba zkoordinovat všechny rodiče nebo to, že nemusí být možné okamžitě zajistit odvoz školáků z "výletu" zpět domů.

Ministerstvo nové nařízení vyvěsilo i na svém twitteru, kde se ovšem nesetkalo s pochopením. "Proč jako, prosím??? Pokud odjely děti na ŠvP zdravé, jsou tam naopak v bezpečí. Spíš bych je tam nechala alespoň o týden déle, ať je jistota, že se vrátí do rodin zdravé .Navíc pobyt venku posiluje imunitní systém, to je také důvod pořádání ŠvP," myslí si Tereza Vejvodová.

S tím souhlasí i Jindřiška Kuhejdová, která se domnívá, že děti jsou u lesa mnohem lépe izolované než lidé ve městech. "Magoři! Jste totální magoři. Kde se asi skupina dětí v lese nakazí?" nebere si servítky Miroslav Novotný.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) také v pondělí oznámil, že až na výjimky se musejí z vysokoškolských kolejí odstěhovat ti studenti, kteří mají trvalé bydliště v Česku. Po nátlaku ze strany univerzit ale vláda ustoupila.