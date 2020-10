Školy v přírodě. Prymula navrhl opatření pro první stupně základek

Výuka žáků prvních stupňů by podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly mohla od druhého listopadu znovu začít, ale formou školy v přírodě. Tato varianta by prý školám umožnila pokračovat ve výuce a zároveň zamezit šíření koronaviru. Ministr školství Robert Plaga ale považuje nápad za nereálný a čeká na detailní představy ministerstva zdravotnictví.

Škola v přírodě je variantou, která připadá v úvahu pokud se nepodaří zastavit růst počtu nakažených a bude nutné přijmout další omezení pro fungování škol. "Školy v přírodě by byly řešením, jak v podstatě první stupeň udržet v procesu,“ uvedl ministr zdravotnictví Roman Prymula.

"Já bych preferoval, kdyby šlo zařídit, aby mohli nastoupit ti nejmladší, to znamená prvňáci, druháci,“ řekl divák televize Nova Michal Černý.

Ministr školství Robert Plaga očekává, že podrobnosti o fungování škol v přírodě představí ministerstvo zdravotnictví. Zároveň upozorňuje také na to, že na prvních stupních je zhruba půl milionu dětí.

"My bychom očekávali od Ministerstva zdravotnictví informaci, jak dopředu se to rodiče a školy dozvědí, kdo by tyto akce měl zaplatit a jak bude ze strany ministerstva zdravotnictví a příslušných krajských hygienických stanic zajištěn hygienický standard, který by rodičům garantoval bezpečí dětí,“ informoval Plaga.

"Proti nám hraje i ta doba a to, že dneska sice máme hezky, ale minulý týden byla docela dost zima a ono hodinu s dětma se učit, aby teda byli v klidu nebo mohly si sednout, tak už je to náročný vzhledem k tomu počasí,“ vysvětlila učitelka Markéta Seidlová.

Podle ředitelů škol je vše třeba promyslet a projekt schválit minimálně týden před jeho spuštěním, aby se vše stihlo připravit. Zajistit školy v přírodě pro děti z prvního stupně by prý totiž nebylo jednoduché z hlediska dopravy, přípravy areálů, zajištění zásobování nebo personálu.

